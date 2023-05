Κόσμος

Ινδία: Nεκροί από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους (βίντεο)

Ο πιλότος του MiG-21 χρησιμοποίησε τον μηχανισμό εκτίναξης για να το εγκαταλείψει και εντοπίστηκε τραυματισμένος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Τρεις χωρικοί σκοτώθηκαν όταν ένα μαχητικό MiG-21 της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα σε σπίτι στο κρατίδιο Ρατζαστάν της βόρειας Ινδίας.

Το μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε σπίτι της κοινότητας Ντάμπλι, 415 χιλιόμετρα βόρεια της Τζαϊπούρ. Σε εικόνες που μετέδωσε η ινδική τηλεόραση διακρίνεται ένας κρατήρας στο έδαφος και συντρίμμια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση, την ώρα που περίοικοι αναζητούσαν απεγνωσμένα εγκλωβισμένους στα ερείπια. Δύο γυναίκες και ένας άνδρας ανασύρθηκαν νεκροί, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα σοβιετικής κατασκευής MiG-21 αποτελούσαν επί δεκαετίες τη ραχοκοκαλιά της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά πλέον χαρακτηρίζονται «ιπτάμενα φέρετρα» λόγω των συχνών δυστυχημάτων.

Η κυβέρνηση της Ινδίας επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, με φόντο τον μακροχρόνιο ανταγωνισμό με το Πακιστάν και την κλιμάκωση των εντάσεων με την Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, η ινδική Πολεμική Αεροπορία απέκτησε δεκάδες γαλλικά μαχητικά Rafale, οι παραδόσεις των οποίων ξεκίνησαν το 2020.

