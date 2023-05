Πολιτική

Εκλογές: Πέτσας και Μαντζουράνης για την αυτοδυναμία και τον σχηματισμό κυβέρνησης (βίντεο)

Ο Στέλιος Πέτσας και ο Γιάννης Μαντζουράνης, διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1,

Με τον χρόνο για τις εθνικές εκλογές να μετρά αντίστροφα, καλεσμένοι στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκαν οι Στέλιος Πέτσας, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική και ο Γιάννης Μαντζουράνης, υπψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στον νότιο τομέα Αθηνών.

Οι δύο άνδρες, μίλησαν για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετεκλογικά με τον Στέλιο Πέτσα να τονίζει ότι "βλέπει" αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Γιάννη Μαντζουράνη να απαντά στο γιατί απορρίπτει ο ΣΥΡΙΖΑ το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιάνη Βαρουφάκη αλλά επιδιώκει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Και οι δύο υποψήφιοι, σχολίασαν τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΜεΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη νωρίτερα στον ΑΝΤ1.

