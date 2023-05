Life

“The 2Night Show” - Φίλιππος Ελευθερόπουλος: ο “Ηλίας Μουρίκης” έκλεψε την παράσταση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τηλεοπτικός γιος της Σμαράγδας Καρύδη “μάγεψε” τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1

Ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος ήταν καλεσμένος την Δευτέρα στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων, μίλησε για την συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «IQ160».

Ο «τηλεοπτικός γιος» της Σμαράγδας Καρύδη έκλεψε την παράσταση.

Ο Φίλιππος Ελευθερόπουλος ζήτησε μάλιστα να μιλάει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου… στον πληθυντικό.

«Είναι η πρώτη μου συνέντευξη γιατί έχω συνηθίσει να παίρνω εγώ συνεντεύξεις! Αλλά τώρα είναι πιο ωραία», ανέφερε μόλις έκατσε απέναντι στον παρουσιαστή της εκπομπής.

Μιλώντας για την ενασχόληση του με την τηλεόραση και τις διαφημίσεις, είπε, μεταξύ άλλων, «Από τα γυρίσματα και τις διαφημίσεις με ευχαριστεί που μιλάω με άλλους ανθρώπους. Ο αγαπημένος μου από τη σειρά IQ160 είναι ο Ηλίας Μουλάς επειδή είναι χαρούμενος συνέχεια. Πλέον είναι ένα επεισόδιο και προλαβαίνω και το βλέπω. Για τη σειρά πέρασα από κάστινγκ και μου άρεσε που ήταν η Σμαράγδα Καρύδη γιατί έβλεπα εκεί την περίοδο το “Παρά Πέντε”. Είχαμε μάθει τα λόγια από ένα επεισόδιο που προβλήθηκε πιο μετά. Κράτησε περίπου 20 λεπτά. Δεν είχε άλλα παιδιά, ήμουν μόνο εγώ. Μαθαίνω εύκολα τα λόγια μου. Τα ακούω, τα διαβάζω και τα λέω!».

Όπως είπε, στο σχολείο μόνο οι συμμαθητές του τού έχουν πει καλά λόγια, σε αντίθεση με τους δασκάλους που δεν έχουν αναφερθεί σε όλο αυτό, «Οι δάσκαλοι δεν μου λένε κάτι, ούτε στην πρεμιέρα μου είπαν κάτι. Μόνο οι μισοί συμμαθητές μου και κάποια άλλα παιδιά μου είπαν “μπράβο”».

Ακόμη, ανέφερε ότι «μου έδειξε η μητέρα μου ένα βίντεο στο Youtube που ένα κορίτσι έπαιζε βιολί και μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και ξεκίνησα και εγώ».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”: Ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους “έρωτες” του και τον γιό του

Θεσσαλονίκη: Μαθητής απειλούσε σχολείο με εισβολή με καλάσνικοφ

Εκλογές 2023: Οι ημέρες εκλογικής άδειας για την 21η Μαΐου