ΑΕΚ: “Κάηκε” το αεροδρόμιο στην άφιξη της πρωταθλήτριας (εικόνες)

Πάρτι πρωταθλητρίας έστησαν οι φίλοι της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Ενα ατελείωτο γλέντι είχε στηθεί σε πολλά σημεία της Ελλάδας από τους φίλους της ΑΕΚ. Μετά το διπλό στο Κλεάνθης Βικελίδης και την ουσιαστική κατάκτηση του πρωταθλήματος οι φίλοι της Ενωσης βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν.

Αρχικά στη Νέα Φιλαδέλφεια χιλιάδες φίλαθλοι μαζεύτηκαν μπροστά στην κεντρική είσοδο και με πολλά συνθήματα έκαναν την νύχτα μέρα.

Στη συνέχεια το... γλέντι μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί φίλοι της ΑΕΚ αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο και με καπνογόνα πανηγύρισαν την μεγάλη νίκη.

Τέλος το μεγάλο πάρτι στήθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Παρά το γεγονός ότι η αποστολή έφτασε στις 3 τα ξημερώματα χιλιάδες Ενωσίτες βρέθηκαν στο αεροδρόμιο κι έκαναν τη νύχτα μέρα. Με καπνογόνα και συνθήματα αποθέωσαν την αποστολή και έκαναν ζέσταμα για την Κυριακή όπου στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Βόλο η ΑΕΚ χρειάζεται μόλις έναν βαθμό για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

