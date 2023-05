Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Γιοβάνοβιτς: Σιχαίνομαι τον εαυτό μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Με έβαλαν σε αυτήν την απανθρωπιά, να διαλέξω ανάμεσα στην υγεία των παικτών μου και τα όνειρά τους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής των «πρασίνων».

Η ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη» έβαλε τέλος στα όνειρα τίτλου που έκαναν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πριν το ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου «ξέσπασε» κατά των αρχών του ποδοσφαίρου, τονίζοντας ότι κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην υγεία των ποδοσφαιριστών του και στα όνειρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Σέρβος προπονητής είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι μόνο περήφανος για τους παίκτες μου. Για όλη την προσπάθεια και κυρίως για ό,τι έκαναν τις τελευταίες 4-5 μέρες. Με αυτή τη χώρα, τους υπευθύνους, αισθάνομαι άσχημα γιατί έγινα ένας από αυτούς.

Δεν έχω αισθανθεί πιο άσχημα στη ζωή μου! Γιατί έπρεπε σε μία απάνθρωπη κατάσταση με όλους, Σούπερ Λιγκ και ΕΠΟ... με έβαλαν σε αυτήν την απανθρωπιά, να διαλέξω ανάμεσα στην υγεία των παικτών μου και τα όνειρά τους.

Σιχαίνομαι τον εαυτό μου! Αυτή η κοροϊδία που έγινε τις τελευταίες 4-5 μέρες, που μας δόθηκε μόνο μία μέρα! Ούτε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιον έλεγχο. Να επιλέξω να είμαι απάνθρωπος;

Να επιλέξω μεταξύ των ονείρων τους και της υγείας τους. Το χειρότερο είναι... πώς να σταθώ εγώ απέναντι στους παίκτες σήμερα και αύριο; Ήταν μία πρωτοφανής κατάσταση που στο τέλος δεν νοιάζεται κανείς.

Αλλά αυτό είναι τεράστια κοροϊδία. Πίστευα ότι το λογικό θα ήταν να κατανοήσουν το πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα. Το θεωρούσα πολύ προσβλητικό που μας δόθηκε μία μέρα. Πολύ προσβλητικό. Στοχευμένα προσβλητικό.

Εγώ είπα στην ομάδα "σταματήστε όλες τις ενέργειες, να παίξουμε". Έχω πάρει πρωταθλήματα και έχω χάσει, ξέρω την αίσθηση της πίκρας. Αλλά δεν είχα ποτέ πρόβλημα να κοιτάξω τους παίκτες στα μάτια. Τώρα έχω. Αυτή τη στιγμή οι δικές μου οι ευθύνες είναι πιο μεγάλες».

Συνέχισε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού: «Δεν με απασχολούν. Ούτε αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Με απασχολεί που έγινα σαν αυτούς. Αυτό με πεθαίνει. Κάναμε μία τεράστια προσπάθεια για το πρωτάθλημα και δεν μπορούσε να μας το πάρει καμία ομάδα.

Αυτό που περίμενα απ' όλους όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ήταν ότι θα μπορούσαν να δουν αυτό το φυσιολογικό πράγμα που θα ζητούσε οποιαδήποτε ομάδα στη θέση μας. Θα μπορούσε τουλάχιστον για το γαμώτο. Για το ποδόσφαιρο. Για τον τίτλο.

Να έχουμε λίγο διαφορετικές συνθήκες, καμία βοήθεια δεν θέλαμε. Εγώ είμαι προπονητής ομάδας με περιστατικό παίκτη με πρόβλημα. Εγώ έπρεπε να αποφασίσω. Είτε να πάρουμε άλλους να παίξουν είτε να βάλουμε τους ίδιους που θέλανε περισσότερο από κάθε άλλον το πρωτάθλημα.

Δεν είχα σκοπό ούτε να παρακαλέσω. Λυπάμαι για τους παίκτες μου. Θα τις αναλάβω τις ευθύνες μου. Όλοι αυτοί που θα μιλάνε για την υγεία, ο ΠΣΑΠ, και τις βραβεύσεις πάλι θα μιλήσουν; Εγώ δεν θα κοιμάμαι τα βράδια. Δεκαεπτά και δεκαοκτώ ήταν με covid.

Όλοι εσείς και οι συνάδελφοί σας που χλευάζατε τις προηγούμενες μέρες. Δεν έχω πρόβλημα. Χάσαμε το πρωτάθλημα. Ίσως λόγω των χειρισμών. Σιχαίνομαι τον εαυτό μου. Δεν έχω ιδέα πως θα τους δω αύριο στα μάτια.

Καμία ομάδα δεν μας πήρε το πρωτάθλημα. Το χάσαμε μόνοι μας ως ομάδα και εγώ ως προπονητής. Αλλά αύριο θα βρείτε κάτι gia να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”: Ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους “έρωτες” του και τον γιό του

Θεσσαλονίκη: Μαθητής απειλούσε σχολείο με εισβολή με καλάσνικοφ

Εκλογές 2023: Οι ημέρες εκλογικής άδειας για την 21η Μαΐου