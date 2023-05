Κοινωνία

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία (εικόνες)

Η συμπλοκή έγινε μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων περαστικών.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία στο Μοναστηράκι, με θύμα έναν 16χρονο από το Πακιστάν.

Γύρω στις 9 το βράδυ ξεκίνησε μια συμπλοκή μετά από λεκτική αντιπαράθεση και ο 16χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιά από μαχαίρι.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημεία και προχώρησε στις συλλήψεις 2 ανδρών 36 και 37 ετών, με καταγωγή επίσης από το Πακιστάν.

Τον 16χρονο τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες χθες (8-5-2023) στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 2 αλλοδαποί, 37 και 16 ετών, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, συμπλοκή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 8-5-2023, ομάδα ατόμων εκδήλωσαν επίθεση σε δύο 16χρονους αλλοδαπούς στην Πλατεία Μοναστηρακίου και τραυμάτισαν τον έναν από τους δύο στην περιοχή της κοιλιάς με αιχμηρό αντικείμενο.

Εν συνεχεία, οι ανήλικοι ενημέρωσαν περιπολούντες αστυνομικούς για το περιστατικό και έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκαν ο 16χρονος εντός καταστήματος πλησίον του σημείου του περιστατικού, στο οποίο είχε εισέλθει για να κρυφτεί και ο 37χρονος από την περιοχή της Πλατείας και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφάλειας Ακρόπολης, όπου ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στην επιτιθέμενη ομάδα.

Ο τραυματισθείς οδηγήθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

