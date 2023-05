Παράξενα

Λάρισα: Φόλες σκότωσαν γάτες και περιστέρια (σκληρές εικόνες)

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η απίστευτη κτηνωδία στην Λάρισα. "Τάισαν" με δηλητήριο γάτες και περιστέρια. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η απίστευτη κτηνωδία στην Λάρισα, με θύματα γάτες και περιστέρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τα όσα καταγγέλλουν οι Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας, οι γάτες και τα περιστέρια κυριολεκτικά εξοντώθηκαν από επιτήδειους δίνοντάς τους τροφές που ήταν ποτισμένες με δηλητήριο

Όσα αναφέρουν αναλυτικά με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι Αδέσποτοι Εθελοντές:

«ΛΑΡΙΣΑ. ΦΟΛΕΣ ΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ένας μικρός δρόμος μεταξύ Τζαβέλα και Καραθάνου Ο θάνατος προσφέρθηκε από ανθρώπινο χέρι .

Πέθαναν με φριχτό τρόπο πολλές γάτες γατάκια περιστέρια και οποίο ζωντανό ανύποπτο πλάσμα βρήκε με χαρά τροφή να χορτάσει την πείνα του..

Η φολα το δηλητήριο δεν κάνει εξαιρέσεις το νεκρό περιστέρι επιβεβαιώνει την πιθανή δολοφονία όλης της πανίδας της περιοχής..

Φυλάξτε τα μικρά παιδιά σας και έχετε τα μάτια σας ανοιχτά …στην γειτονιά σας κυκλοφορεί δολοφόνος…

Το ανώμαλο διεστραμμένο μυαλό του αποτελεί κίνδυνο για όλους..

ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ…κάποιος δίπλα σας δολοφονει ανεξέλεγκτα …».

