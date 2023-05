Υγεία - Περιβάλλον

Απώλεια βάρους: Γιατί αποτυγχάνει και σταματάει πρόωρα η κάθε νέα προσπάθεια;

Γράφει ο Ευμένης Καραφυλλίδης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Επιστημονικός Σύμβουλος Διατροφής ΜΗΤΕΡΑ

Πόσες άραγε είναι οι φορές που πιστέψατε ότι όλα έγιναν σωστά και η ζυγαριά έδειξε το αντίθετο; Πόσες φορές μετά από ένα ζύγισμα, το αίσθημα της απογοήτευσης πλημμυρίζει τις σκέψεις σας και η μόνη λύση που υπάρχει στο μυαλό σας είναι η διακοπή της προσπάθειας;

Μην παρατάτε την προσπάθεια

Δεν πρέπει να απελπίζεσαι, δεν πρέπει να σταματήσεις! Να θυμάσαι και να κατανοήσεις απλά τα εξής: Οι βασικοί θεμέλιοι λίθοι της επιτυχίας στην προσπάθεια απώλειας βάρους είναι: η υπομονή, η επιμονή, η θέληση, η αποφασιστικότητα.

Ο διαιτώμενος θα πρέπει να βάλει στο επίκεντρο τον εαυτό του, μετατρέποντάς τον στον προσωπικό διαιτολόγο του. Είναι όμως τόσο εύκολο να αλλάξουμε την διαμόρφωση του «πιάτου» μας;

Μην αποκλείεται καμία ομάδα τροφίμων

Βασικό είναι να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα που απαγορεύονται, ούτε τρόφιμα που πρέπει να υπερκαταναλώνονται. Δεν χρειάζεται να αποφεύγονται τροφές που θεωρούμε ότι «μας παχαίνουν», όπως το ψωμί, τα μακαρόνια, η σοκολάτα, καθώς καμία τροφή δεν πρόκειται να σας παχύνει αν καταναλωθεί με τον σωστό τρόπο στην πιο «τέλεια μηχανή» του κόσμου, τον ανθρώπινο οργανισμό.

Σωστοί συνδυασμοί τροφίμων για ένα ιδανικό αποτέλεσμα

Η επίτευξη του κορεσμού πραγματοποιείται μέσω της σωστής διατροφικής διαχείρισης και προσεκτικής αξιολόγησης των τροφών που επιλέγετε σε καθημερινή βάση. Μέσω της σωστής διατροφικής εκπαίδευσης μαθαίνετε πως οι σωστοί συνδυασμοί των τροφίμων, χωρίς να αποκλείσουμε τίποτα από τις ημερήσιες διατροφικές σας απολαύσεις, επιτυγχάνουν τον μέγιστο κορεσμό. Με τον τρόπο αυτό, αποκλείουμε την σκέψη του «φόβου» που συνοδεύει ορισμένες κατηγορίες τροφίμων. Ταυτόχρονα, διερευνώνται και διαχωρίζονται τα λάθη που έγιναν σε προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους, τα οποία οδήγησαν στην πρόωρη λήξη των προσπαθειών, αλλά και στην ενίσχυση του αισθήματος της απογοήτευσης σας.

Ποικιλία, μέτρο & ισορροπία στη διατροφή μας

Σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα μέτρο και ισορροπία, που σημαίνει ότι δεν αφήνω το μισό φαγητό στο πιάτο μου, ούτε πεινάω συνεχώς μέσα στην ημέρα μου για να ζυγιστώ καθημερινά και να δω ότι πέφτουν τα κιλά. Το μόνο που επιτυγχάνεται σε αυτή την περίπτωση είναι η πρόκληση άγχους και αναστάτωσης και οδηγείστε σε σίγουρη διακοπή της προσπάθειας σας, γιατί πολλές φορές η ζυγαριά δεν είναι φιλικά προσκείμενη να δείχνει πάντοτε το αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα.

Υπηρεσία Εξατομικευμένης Διατροφικής Φροντίδας στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Η ομάδα υπό την εποπτεία του κ. Ευμένη Καραφυλλίδη μέσω της Υπηρεσίας Εξατομικευμένης Διατροφικής Φροντίδας στο ΜΗΤΕΡΑ, βρίσκεται δίπλα σας καθημερινά και ουσιαστικά, κάνοντας πραγματικότητα την εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις διατροφικές σας συνήθειες με βάση την κουλτούρα, τις συνήθειες του τρόπου ζωής σας κ.ά., και φυσικά με φαγητά της αρεσκείας σας, επιτυγχάνοντας τον διατροφικό σας στόχο και ξεδιπλώνοντας την μαγεία της συνέργειας και της αλληλεπίδρασης των θρεπτικών συστατικών που υπόσχεται η επιστήμη της διατροφής.

Η σωστή συχνότητα, ποσότητα και χρώμα στο πιάτο σας, εξασφαλίζει ένα γενικό και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού σας, μέσω των θρεπτικών συστατικών που απαιτούνται, υιοθετώντας μια σωστή διαιτητική συμπεριφορά που ταιριάζει σε εσάς και φυσικά φέρνοντας το αποτέλεσμα που εσείς επιθυμείτε. Επομένως, προτεραιότητα του διαιτώμενου αποτελεί η προσωπική δέσμευσή και η σκέψη ότι μπορεί πραγματικά να αλλάξει αυτή την φορά, μαθαίνοντας από τα λάθη που έγιναν σε προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους.

Ακολουθήστε αυτή την τακτική και γρήγορα θα δείτε και θα νιώσετε ότι ρούχα που αγαπούσατε στο παρελθόν, θα αγκαλιάσουν ξανά τον νέο σας εαυτό!

















*Άρθρο του Ευμένη Καραφυλλίδη, Κλινικού Διαιτολόγου – Διατροφολόγου, Επιστημονικού Συμβούλου Διατροφής ΜΗΤΕΡΑ