Εκλογές: Κιλτίδης – Φωτιάδης και Μαγκριώτης στον δρόμο προς την κάλπη (βίντεο)

Στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 οι τρεις υποψήφιοι για τις συνεργασίες και την επομένη των εκλογών.

Απομένουν μόλις 11 ημέρες για το τέλος της επίσημης προεκλογικής περιόδου και 13 ημέρες για τις κάλπες των κρίσιμων εθνικών εκλογών και η ένταση στο πολιτικό σκηνικό αυξάνεται διαρκώς, με αιχμή θέματα που αφορούν τις εξαγγελίες νέων μέτρων, αλλά και τα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ενώ όλοι οι υποψήφιοι προσπαθούν με περιοδείες και συζητήσεις να πείσουν το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου, υποψήφιοι βουλευτές σε εκλογικές περιφέρειες της Αττικής και της περιφέρειας, αντιπαρατέθηκαν τόσο για τα τελευταία μέτρα που αφορούν τους νέους, όσο και για τα ενδεχόμενα συνεργασιών κομμάτων για την δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας, καθώς και το σχέδιο» για την επόμενη ημέρα.

Στην συζήτηση συμμετείχαν οι:

Κώστας Κιλτίδης, υποψήφιος βουλευτής Κιλκίς με την Νέα Δημοκρατία

Χρήστος Φωτιάδης, υποψήφιος βουλευτής Α’ Πειραιά και Νήσων με τον ΣΥΡΙΖΑ

Γιάννης Μαγκριώτης, υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

