Γλυφάδα - Χειροβομβίδα σε πολυκατοικία: Συνελήφθη Ανθυπασπιστής του Λιμενικού

Ποιος κρύβεται πίσω από τον εμπρησμό οχήματος και ρίψης χειροβομβίδας σε περιοχή της Γλυφάδας. Τι βρέθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης εμπρησμού οχήματος και της ρίψης χειροβομβίδας σε αυλή πολυκατοικίας στη Γλυφάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, προχώρησε η Αστυνομία, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός 45χρονου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη πρωινές ώρες χτες, Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, 45χρονος Ανθυπασπιστής του Λιμενικού Σώματος κατηγορούμενος για εμπρησμό, απόπειρα έκρηξης, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα ύστερα από κατάλληλη προανακριτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία και δεδομένα που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι ο 45χρονος είχε προκαλέσει πρωινές ώρες της 22-04-2023 πυρκαγιά σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας Αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα την καταστροφή αυτού ενώ επιπλέον έρριψε χειροβομβίδα στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η ίδια.

Από την κατοχή του καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κινητό τηλέφωνο,

100.000- ευρώ,

2- καραμπίνες,

καραμπίνα άνευ αριθμού και λοιπών ενδείξεων,

πιστόλι,

δερμάτινη ζώνη εξάρτησης,

χειροπέδες,

3 μεταλλικοί γεμιστήρες,

7 φυσίγγια «Hollow point» και

όχημα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

