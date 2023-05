Κοινωνία

Γλυφάδα: Χειροβομβίδα βρέθηκε σε πολυκατοικία

Συναγερμός στις Αρχές. Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.



Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, καθώς το πρωί της Τετάρτης δέχτηκε κλήση για εύρεση χειροβομβίδας έξω από πολυκατοικία στη Γλυφάδα, στην οδό Ερμού.

Στο σημείο κλήθηκαν η Πυροσβεστική και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η χειροβομβίδα ήταν ενεργή και βρέθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η χειροβομβίδα εντοπίστηκε έξω από το σπίτι στελέχους του Λιμενικού, της οποίας κατά το παρελθόν είχαν πυρπολήσει το αυτοκίνητο της.

