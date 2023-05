Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Καστελλόριζο

Σε τι εστιακό βάθος σημειώθηκε ο σεισμός.

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/5) κοντά στη Μεγίστη Καστελλορίζου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Η δόνηση σημειώθηκε 61 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεγίστης και είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα.

