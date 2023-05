Πολιτική

Εκλογές: Συρίγος, Αλεξιάδης και Γερουλάνος σε ένα “ιδιαίτερο” ντιμπέιτ στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Λίγες ημέρες πριν τις κάλπες οι τρεις υποψήφιοι διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις κάλπες καθώς απομένουν 12 ημέρες για τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Στο στούντιο του ΑΝΤ1, βρέθηκαν οι Άγγελος Συρίγος υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθηνών, Τρύφων Αλεξιάδης υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Πειραιά και Παύλος Γερουλάνος υποψήφιος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Α’ Αθηνών για να θέσουν τις απόψεις τους σχετικά με ζητήματα της επικαιρότητας.

Σε ένα “ιδιαίτερο” ντιμπέιτ, ο Νίκος Χατζηνικολάου, ζήτησε από τους τρεις υποψήφιους, να διατυπώσουν τις ερωτήσεις που θα έκαναν στους αρχηγούς των κομμάτων εκτός του κόμματός τους, αλλά και να απαντούν στις ερωτήσεις που αφορούν το κόμμα τους.

Δείτε τις ερωτήσεις αλλά και τις απαντήσεις που έδωσαν οι τρεις υποψήφιοι στο βίντεο:

