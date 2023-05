Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: ΠΝΠ για πάγωμα πλειστηριασμών, μείωση ΦΠΑ και κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τρεις βασικές ρυθμίσεις εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε συγκέντρωση στον Πειραιά. Τι θα περιλαμβάνει.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τρεις βασικές ρυθμίσεις εξήγγειλε σαν την πρώτη ενέργειά της κυβέρνησής του την επομένη των εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας.

Μιλώντας στην συγκέντρωση στον Πειραιά, ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι από την πρώτη ημέρα της κυβέρνησής του θα κατατεθεί Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα περιλαμβάνει τρία πράγματα: «Το πρώτο είναι ότι θα ανασταλούν όλοι οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας μέχρι να υλοποιηθεί το σχέδιο που παρουσιάσαμε και έχει την υπογραφή και της Λούκας Κατσέλη. Δεν θα ξαναδούμε εικόνες όπως του ανάπηρου 80χρονου στην Χαλκιδική, που τον έβγαλαν από το σπίτι του γιατί ήταν εγγυητής στο σπίτι του γιου του. Το δεύτερο θα είναι η μείωση του ΦΠΑ στον κατώτερο συντελεστή ή και σε μηδενικό συντελεστή στα τρόφιμα, και η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στον χαμηλότερο συντελεστή που επιτρέπει η ΕΕ. Το τρίτο θα είναι η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ. Γιατί εμείς δεν θέλουμε τα παιδιά μας να γίνονται μία δεξαμενή για να μπορούν να αντλούν κέρδη οι ιδιοκτήτες κολλεγίων. Το σχέδιό μας είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο».

Την βεβαιότητα ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας επιθυμεί πολιτική αλλαγή και θα την κάνει πράξη με την ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον Πειραιά.

«Ως εδώ με την εξαπάτηση, στοχοποίηση, την αλαζονεία, την οικογενειοκρατία, την αισχροκέρδεια», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Έρχεται η ώρα ο ελληνικός λαός να βάλει ένα τέλος σε αυτά. Θέλω να σας πω, ότι είμαι πολύ υπερήφανος που αυτή τη μεγάλη μάχη θα την δώσω ως υποψήφιος στην Περιφέρεια του Πειραιά. Είναι η πόλη των μεγάλων πολιτικών αγώνων, είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας. Δίνουμε το μήνυμα της νίκης από την σημερινή συγκέντρωση, για να είμαστε πρώτο κόμμα στον Πειραιά και στην Ελλάδα γιατί αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για τη προοδευτική κυβέρνηση».

Ακολούθως επιτέθηκε στη κυβέρνηση: «Τέσσερα χρόνια τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε στα κρίσιμα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει: Απέτυχε στη πανδημία, έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών, απέτυχε να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση, είμαστε η χώρα με την ακριβότερη τιμή ρεύματος και καυσίμων, διεύρυνε την ανισότητα, κατάργησε στην πράξη το οχτάωρο, στοχοποίησε τους νέους ανθρώπους. Εξαπάτησε και στοχοποίησε την μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, εξαπάτησε τη μεσαία τάξη που σήμερα για να επιβιώσει χρειάζεται κουπόνια. Όλη μας η ζωή έχει γίνει ένα pass. Ήλθε η ώρα να πούμε στον Μητσοτάκη 'ένα pass, στο σπίτι σου να πας'. Την ίδια στιγμή όμως που εξαπάτησε τη μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους, τους απόμαχους της δουλειάς, ευνόησε κάποιους λίγους και ισχυρούς. Την ίδια ώρα που μία μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, 15 μεγάλες επιχειρήσεις βλέπουν ρεκόρ κερδοφορίας των τελευταίων 20 ετών. Σε αυτή την αδικία πρέπει να βάλουμε ένα τέλος. Παράλληλα, τα 4 τελευταία χρόνια είδαμε να καταρρακώνεται το κράτος δικαίου με τις παράνομες υποκλοπές από το γραφείο του πρωθυπουργού, είδαμε να χειραγωγούν την Δικαιοσύνη και να παρεμβαίνουν ακόμη και στο ποια κόμματα θα συμμετάσχουν από την δεξιά πολυκατοικία.

Συνεχίζοντας, έκανε αναφορά στο κράτος δικαίου και χαρακτήρισε «κόλαφο για την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη το χθεσινό ψήφισμα του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου» λέγοντας ότι με την απόφασή του θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης «είναι συνώνυμο με τον Όρμπαν της Ουγγαρίας και κάνει συστάσεις να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και η ΕΥΠ να μην παρακολουθεί τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο κόλαφος αυτός θα συνοδεύει για πάντα τον κ. Μητσοτάκη».

Ακολούθως αναρωτήθηκε: «Αν τους δοθεί η ευκαιρία να ξανακυβερνήσουν, πώς θα συμπεριφερθούν, τι χειρότερο θα κάνουν σε αυτό τον τόπο;» για να προσθέσει: «Για αυτό οι εκλογές δεν είναι χαλαρής ψήφου, είναι οι εκλογές που θα κρίνουν την ζωή μας τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Θα δώσουν την δυνατότητα αλλαγής, ή θα δώσουν την δυνατότητα σε αυτούς που εγκλημάτησαν να συνεχίσουν».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις προοπτικές σχηματισμού κυβέρνησης με την απλή αναλογική: «Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι δεν θα αξιοποιήσει την απλή αναλογική. Δεν το πιστεύω. Αν κερδίσει, έστω και με μισή μονάδα, θα προσπαθήσει να κάνει κυβέρνηση, με πιέσεις, με εκβιασμούς, με αποστασίες, όπως έχει παράδοση αυτή η οικογένεια».

Κατόπιν, απευθύνθηκε στις άλλες δυνάμεις - στο ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Για το ΚΚΕ είπε πως «δεν είναι δυνατόν να επιλέγουν μία ανιστόρητη τακτική διμέτωπου και εξίσωσης, να επαναλαμβάνουν λάθη του παρελθόντος, της λογικής 'τι Πλαστήρας τι Παπάγος'. Αν κάτι μπορεί να σώσει τον λαό, είναι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων». Απευθύνθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη «που εμφανίζεται ως αποκλειστικός κληρονόμος του Ανδρέα Παπανδρέου» λέγοντας ότι «ο Παπανδρέου δεν έκανε διμέτωπο: είχε μόνο έναν αντίπαλο, την δεξιά».

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 11 σημείων που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τους συγκεντρωμένους να κρατήσουν το τετράπτυχο: «Αύξηση τιμών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, δίκαιο αποτελεσματικό κράτος δίπλα στον πολίτη».

Αναφέρθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών που, όπως σημείωσε, «οφείλεται στην επιλογή της κυβέρνησης να απαξιώσει τον σιδηρόδρομο, να ιδιωτικοποιήσει το σιδηροδρομικό έργο και να βάλει στην θέση του σταθμάρχη με ρουσφέτι, ένα πρόσωπο ανεκπαίδευτο και ανειδίκευτο. Για το δυστύχημα είπαν ένα σωρό ψέματα για να αποφύγουν την ευθύνη. Το χαρακτηριστικό του κ. Μητσοτάκη είναι ότι είναι ο πρωθυπουργός της μη ευθύνης. Δέκα μέρες μετά τα Τέμπη, προχώρησαν σε διορισμό στον ΟΣΕ εκτός ΑΣΕΠ, τέκνων συνδικαλιστών της ΔΑΚΕ. Πιστεύουν ότι το κράτος τους ανήκει. Εμείς πιστεύουμε ότι το κράτος ανήκει στον λαό και όχι σε μια νομενκλατούρα».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «επιδίδεται σε μία μαύρη προπαγάνδα, λέγοντας ότι αν έλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλθουν νέες συμφορές. Ότι δήθεν είναι το κόμμα που θα μας βγάλει από το ευρώ και θα μας χρεωκοπήσει. Όμως ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει ποιο ήταν το κόμμα που μας χρεωκόπησε δύο φορές, μία φορά το 2009 που άφησε το έλλειμμα στο 15% του ΑΕΠ και την δεύτερη το 2015 που άφησε άδεια ταμεία».

Χαρακτήρισε «περιφρόνηση και υποτίμηση» τα 150 ευρώ στους δεκαοχτάρηδες για να τον ψηφίσουν και πρόσθεσε ότι «κάνουν προσπάθεια να πείσουν ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 80 δισ.. Μέχρι τις εκλογές μπορεί να φθάσουν και στα 180 δισ.. Πόσο όμως κοστίζει το πρόγραμμα που εφάρμοσε ο κ. Μητσοτάκης σε ανθρώπινες ζωές και σε δυστυχία;».

Απευθυνόμενος προς τους ψηφοφόρους, είπε ότι «αυτή την εκλογική μάχη μπορούμε να την κερδίσουμε μαζί» και πρόσθεσε: «Ξέρουμε και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Δεν ζητάμε δεύτερη ευκαιρία, ζητάμε την πρώτη ευκαιρία να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας χωρίς καταναγκασμούς. Μάθαμε από τα λάθη μας. Αυτή την φορά δεν θα συγκυβερνήσουμε με την Τρόικα αλλά με τον ελληνικό λαό και θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του».

Θυμίζοντας τον Γιώργο Παπανδρέου, έθεσε το δίλημμα «αλλάζουμε ή συνεχίζουμε να βουλιάζουμε; Θα δοθεί προοπτική με την αύξηση των μισθών και την μείωση των τιμών, ή θα συνεχίσει το σούπερ μάρκετ να είναι εφιάλτης; Θα δούμε την μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας με 700.000 ακίνητα να περνάνε στα funds, ή θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής γης και της εμπορικής στέγης;».

Τέλος, επανέλαβε το άνοιγμά του στους ψηφοφόρους όλων των πολιτικών αποχρώσεων λέγοντας: «Δεν είναι θέμα αν είναι κανείς δεξιός, αριστερός ή κεντρώος. Θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και να τους διαβεβαιώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή που θέλουν και έχουν ανάγκη. Το δίλημμα λοιπόν είναι Μητσοτάκης ή αλλαγή, Μητσοτάκης ή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πρώτος και με διαφορά για να ανοίξει ο δρόμος για την αλλαγή. Είμαι βέβαιος ότι θα επιλέξει την αλλαγή, στις 21 του Μάη θα πανηγυρίζει ο λαός, όχι οι ισχυροί, τα καρτέλ και τα συμφέροντα».

