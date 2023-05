Κοινωνία

Άρτα - Θάνατος βρέφους: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον πατέρα

Το μωρό πέθανε καθώς έμεινε κλεισμένο μέσα στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον 5 ώρες. Ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος.



Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια άσκησε ο εισαγγελέας Άρτας στον 37χρονο πατέρα του μωρού που έχασε τη ζωή του κλεισμένο μέσα στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον 5 ώρες.

Ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος και σε καταστολή στο Νοσοκομείο της Άρτας, ενώ σε καταστολή βρίσκεται και η 27χρονη μητέρα του άτυχου βρέφους.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να γίνει αύριο το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Από την πρώτη στιγμή στο Νοσοκομείο της Άρτας βρίσκονται οι συγγενείς και οι συνάδελφοι του ζευγαριού, προσπαθώντας να υποστηρίξουν ψυχολογικά τους γονείς, με τους οποίους όμως δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επικοινωνήσουν λόγω της κατάστασής τους.

