Eurovision: Οι πρώτες δέκα χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

Το «εισιτήριο» για τον τελικό της Eurovision πήραν οι πρώτες δέκα χώρες.

Κροατία, Μολδαβία, Ελβετία, Φινλανδία, Τσεχία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Σουηδία, Σερβία και Νορβηγία είναι οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του 67ου διαγωνισμού της Eurovision.

Η Μ&S Bank Arena στο Λίβερπουλ της Μεγάλης Βρετανίας φιλοξένησε τον πρώτο ημιτελικό, καθώς μετά την περσινή νίκη της Ουκρανίας, αποφασίστηκε τη φετινή διοργάνωση να αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο, που το 2022 τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τον Σαμ Ράιντερ και το «Space Man».

Παρουσιαστές του φετινού διαγωνισμού είναι η ηθοποιός Hannah Waddingham, η τραγουδίστρια Alesha Dixon και η Ουκρανή τραγουδίστρια Julia Sanina, οι οποίες καλωσόρισαν τον κόσμο στη μεγάλη γιορτή.

Στην αρχή προβλήθηκε ένα βίντεο στο οποίο υποδέχονται όλη την Ευρώπη στον 67ο διαγωνισμό. Μάλιστα στην έναρξη της προβολής έκαναν μια ξενάγηση στο Λίβερπουλ, το οποίο ήταν «ντυμένο» στα μπλε και τα κίτρινα, τα χρώματα της Ουκρανίας που δεν μπόρεσε εξαιτίας του πολέμου να διοργανώσει τον διαγωνισμό.

Στον πρώτο ημιτελικό έκαναν την εμφάνισή τους και ο βασιλιάς Κάρολος με τη σύζυγό του Καμίλα μέσα από ένα βίντεο για λογαριασμό του BBC.

Ο δεύτερος ημιτελικός του διαγωνισμού θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ ο τελικός της Eurovision θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Μαΐου.

