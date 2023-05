Κόσμος

Πολωνία: Φονική επίθεση σε ορφανοτροφείο

Νεκρή και τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε ορφανοτροφείο της Πολωνίας.

Μια 16χρονη σκοτώθηκε και 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση άνδρα με μαχαίρι, ο οποίος κατάφερε να εισέλθει σε ορφανοτροφείο στην Πολωνία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης Λοτζ στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Η αστυνομία πληροφορήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος χθες, Τρίτη, ότι ένας 19χρονος μπήκε στο ορφανοτροφείο στο χωριό Τομισλάβιτσε, κοντά στη Λοτζ, και επιτέθηκε στους τροφίμους με αιχμηρό αντικείμενο, διευκρίνισε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ανέτα Σομπιεράι.

"Γνωρίζουμε ότι πιο σοβαρά τραυματίστηκε ένα 16χρονο κορίτσι, που ήταν τρόφιμος του ορφανοτροφείου και το οποίο πέθανε επιτόπου", σημείωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πέντε άνθρωποι εισήχθησαν στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους, πρόσθεσε, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου.

Ο επιτιθέμενος συνελήφθη στην κατοικία του περίπου μια ώρα μετά το συμβάν και δεν προέβαλε αντίσταση. Ήταν νηφάλιος την ώρα που συνελήφθη, αλλά η αστυνομία τον υποβάλλει σε τεστ για ναρκωτικές ουσίες, συνέχισε.

Το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε, χωρίς να κατονομάσει τις πηγές του, ότι ο άνδρας που επιτέθηκε ήταν ο πρώην φίλος της 16χρονης που έχασε τη ζωή της. Αυτός μπήκε στο δωμάτιό της από το παράθυρο, σύμφωνα και πάλι με το PAP.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγμής να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την ταυτότητα του δράστη.

Η εισαγγελία διερευνά όλα τα στοιχεία της τελευταίας περιόδου στη ζωή του θύματος, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης του με τον δράστη, δήλωσε η εκπρόσωπος της περιφερειακής εισαγγελίας Γιολάντα Τζίλνικ.

Τα άλλα παιδιά του ορφανοτροφείου λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη, πρόσθεσε.

Την ώρα της επίθεσης, συνολικά 13 άνθρωποι βρίσκονταν στο ορφανοτροφείο, εκ των οποίων ένας υπάλληλος.

