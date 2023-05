Οικονομία

“Καλάθι του Νοικοκυριού”: Η πορεία των τιμών την 28η εβδομάδα εφαρμογής του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τιμές που μειώθηκαν, αυτές που αυξήθηκαν και όσες παρέμειναν σταθερές. Πίνακας με την πορεία τους ανά σούπερ μάρκετ.

Στο 95,69% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 28η εβδομάδα εφαρμογής του (10/5/2023 -16/52023).

Ειδικότερα, από το σύνολο 1206 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

στα 59 ποσοστό 4,89%, η τιμή μειώθηκε,

στα 1095, ποσοστό 90,80%, η τιμή παρέμεινε σταθερή

και σε 52, ποσοστό 4,31%, η τιμή αυξήθηκε.

Αναλυτικά στον πίνακα παρουσιάζεται το κόστος του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» ανά σούπερ μάρκετ και η μεταβολή του από την 27η στην 28η εβδομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυλακές Χανίων: Ναρκωτικά βρέθηκαν σε αιφνιδιαστική έφοδο σε κελιά (εικόνες)

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκίνητων (βίντεο)

Ομαδικός βιασμός στις φυλακές Κασσαβετείας: Η ιατροδικαστική για τον 17χρονο