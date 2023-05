Υγεία - Περιβάλλον

Αρχαία Ολυμπία: Τροφική δηλητηρίαση μαθητών από την Ολλανδία

Μαζική τροφική δηλητηρίαση μαθητών από την Ολλανδία που βρίσκονταν στην Αρχαία Ολυμπία για εκπαιδευτική εκδρομή. Η κατάσταση της υγείας των ασθενών.

Θύματα τροφικής δηλητηρίασης έπεσαν δέκα μαθητές από την Ολλανδία που βρίσκονταν στην Αρχαία Ολυμπία για εκπαιδευτική εκδρομή.

Οι μαθητές οι οποίοι μένουν στην Κρέστενα, άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα δηλητηρίασης, μετά από επίσκεψή τους στην Αρχαία Ολυμπία.

Από τους δέκα μαθητές, οκτώ μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας και δύο στο Νοσοκομείο του Πύργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι το βράδυ όλοι θα έχουν πάρει εξιτήριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία η οποία προκάλεσε την τροφική δηλητηρίαση στους μαθητές.

Πηγή: patrisnews.com

