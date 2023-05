Κόσμος

Με... ιστιοφόρα και “ταρίφα” 10000 ευρώ διακινούσαν μετανάστες

Σπείρα μετέφερε μετανάστες από την Τουρκία στην Ιταλία. Περνούσαν και από τη χώρα μας. Πώς δρούσαν.

Δέκα χιλιάδες ευρώ πλήρωνε κάθε μετανάστης για να φτάσει στη χώρα σε εγκληματικό δίκτυο που χρησιμοποιούσε ιστιοφόρα

Είκοσι εννέα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία με τη συνεργασία της Ιντερπόλ.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μετέφερε παράτυπους μετανάστες από την Τουρκία στην Ιταλία περνώντας και από τη χώρα μας.

Η οργάνωση, εκτός από την παράνομη μεταφορά μεταναστών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δρούσε και στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η μεταφορά γινόταν με ιστιοφόρα και ο κάθε μετανάστης πλήρωνε δέκα χιλιάδες ευρώ. Τον συντονισμό της έρευνας ανέλαβε η εισαγγελία κατά της μαφίας του Καταντζάρο, στην Καλαβρία. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι συλληφθέντες μετέφεραν στην Ιταλία, με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες παράτυπους μετανάστες, χάρη σε μέλη της που δρούσαν στην Τουρκία, στην Ιταλία και στη χώρα μας. Στο πηδάλιο των ιστιοφόρων βρίσκονταν κυρίως Ρώσοι πολίτες.

