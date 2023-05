Κοινωνία

Σούρας για “Σύνδρομο ξεχασμένου μωρού”: Μπορεί να συμβεί στον καθένα (βίντεο)

Διευκρινίσεις σχετικά με το "σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού" έδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας. Τι μπορεί να προκαλέσει το στιγμιαίο αυτό "μπλακ άουτ" μνήμης.

Η είδηση για τον θάνατο του 5,5 μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του στην Άρτα, όταν ο πατέρας του το ξέχασε στο αυτοκίνητο για περίπου 8 ώρες, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό, ο Δημήτρης Σούρας, Διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής “Metropolitan”, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου για το "Σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού".

Στην ερώτηση “πώς γίνεται να ξεχάσει κανείς το παιδί του” ο ψυχίατρος απάντησε:

“Δυστυχώς γίνεται. Το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού, επιστημονικά αποδεικνύεται, υπάρχουν τόμοι βιβλίων και υπάρχουν πολλά περιστατικά γύρω στα 900 τον χρόνο στις ΗΠΑ. Δεν έχει σχέση με ψυχιατρική ασθένεια, δεν γίνεται με δόλο. Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Δεν έχει σχέση με ηλικία ή αν είναι καλό ή κακό. Είναι μία στιγμιαία απώλεια μνήμης σε άτομα που κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα και “χτυπά” άτομα που είναι τρομερά αγχωμένα", είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Σούρας.

Σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν τον πατέρα να δέχτηκε ένα τηλεφώνημα για επαγγελματικό ταξίδι πριν συμβεί το μοιραίο, ο ψυχίατρος τόνισε: "Μπορεί να ήταν τόσο αγχωτικό το τηλεφώνημα που όχι μόνο του δημιούργησε πρόβλημα, αλλά “του καρφώθηκε μόνο αυτό στο μυαλό. Εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή, το άγχος που δημιουργήθηκε έκανε ένα “μπλακ άουτ” στη μνήμη του."

Κλείνοντας ο Δημήτρης Σούρας, επεσήμανε για το "Σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού": "Το φαινόμενο αυτό, που δεν χωράει το μυαλό, δυστυχώς εξηγείται επιστημονικά. Έχει σχέση με άγχος, με έλλειψη μνήμης, με έλλειψη ύπνου αλλά και με φάρμακα και αλκοόλ. Δεν έχει σχέση με δολοφονία".

