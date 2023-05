Κοινωνία

Προαστιακός: εκκενώθηκε συρμός που έβγαζε καπνούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση επικράτησε όταν συρμός του προαστιακού άρχισε να βγάζει καπνούς και ακινητοποιήθηκε.

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στον Προαστιακό σιδηρόδρομο, καθώς συρμός του Προαστιακού, ο οποίος εκτελούσε το δρομολόγιο «Αθήνα – Κιάτο», έχει ακινητοποιηθεί στην Κινέτα αφού έβγαζει καπνούς.

Άμεσα, οι επιβαίνοντες του συρμού βγήκαν από τα βαγόνια. Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 7 πυροσβέστες, όπου και πραγματοποίησαν ελέγχο και ερευνούν της ακριβή αιτία του συμβάντος. Οι επιβάτες, συνέχισαν με καθυστέρηση το δρομολόγιο τους, με άλλο συρμό.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα - Θάνατος βρέφους: Κατέρρευσε ο πατέρας και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική

Σούρας για “Σύνδρομο ξεχασμένου μωρού”: Μπορεί να συμβεί στον καθένα (βίντεο)

Εκλογές - Debate: οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν και η... “μάχη” της γραβάτας (εικόνες)