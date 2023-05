Πολιτική

Φοιτητικές Εκλογές 2023: Ποιος αναδείχθηκε νικητής για φέτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν σε ανακοινώσεις οι παρατάξεις

Όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής συγκεντρωτικά αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2023 (όλων των φοιτητικών παρατάξεων πλην της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ) η Πανσπουδαστική αναδεικνύεται και φέτος στην κορυφή με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ωστόσο να μην αναγνωρίζει το αποτέλεσμα. Αύξηση της συμμετοχής καταγράφεται στα εκλογικά αποτελέσματα της φοιτητικής κάλπης.

Λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές κάλπες της 21ης Μαΐου 2023, οι φοιτητικές εκλογές διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα σε εκατοντάδες φοιτητικούς συλλόγους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τις τελευταίες ημέρες είχε ξεσπάσει "πόλεμος" ανάμεσα σε Πανσπουδαστική και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με τις δύο φοιτητικές παρατάξεις να αλληλοκατηγορούν η μια την άλλη για νοθεία. Από την άλλη μεριά, η κυβερνητική φοιτητική παράταξη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα και έχει κυκλοφορήσει ανακοίνωση όπου μιλάει για νίκη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Αντίθετα, ΕΑΑΚ και αριστερά σχήματα αναγνωρίζουν την πρωτιά της ΠΚΣ.

Να αναφερθεί ότι και φέτος δεν υπήρξαν ενιαία αποτελέσματα. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα που δίνουν η Πανσπουδαστική Κ.Σ. και τα ΕΑΑΚ, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ χάνει την πρωτιά για δεύτερη συνεχή χρονιά. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΠΚΣ, το ποσοστό της Πανσπουδαστικής ανέρχεται (μέχρι στιγμής στο 70% των συλλόγων) στο 36.07%, έναντι 24.29% της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, όταν το 2019 η ΠΚΣ είχε ανακοινώσει ποσοστό 23,32% στα ΑΕΙ και 20,89% στα ΤΕΙ, ενώ εκτιμούσε το ποσοστό της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο 39,57% στα ΑΕΙ και στο 43,85% στα ΤΕΙ. Σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της ΠΚΣ, ακολουθούν: ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ με 9.28%, ΕΑΑΚ με 5.95%, ΠΑΣΠ με 10.49% και ΔΙΚΤΥΟ (πρώην BLOCO) 2.27%.

Κατά τα ΕΑΑΚ (μέχρι στιγμής στην καταμέτρηση 106 σχολών) η Πανσπουδαστική παίρνει περίπου 37%. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δίνει εντελώς αντίθετα αποτελέσματα, με πρώτη την ίδια με ποσοστό 48,1% (μέχρι στιγμής). Πανελλαδικά Συγκεντρωτικά / Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2023 (LIVE) ΕΑΑΚ συμφωνούν με πρωτιά της ΠΚΣ Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση "συμφωνούν" (έστω και κατά προσέγγιση) με αυτά της ΠΚΣ, στην οποία δίνουν την πρωτιά. Συγκεκριμένα, η ΕΑΑΚ ανακοίνωσε ότι (μέχρι στιγμής στο 70%) η ΠΚΣ βρίσκεται στο 37%. Δηλώσεις Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ Σε δήλωσή του για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ: «Στις φοιτητικές εκλογές χιλιάδες νέοι και νέες έστειλαν μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας με τη σαρωτική επικράτηση της Πανσπουδαστικής! Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στο 50% των συλλόγων και την τάση στις υπόλοιπες σχολές, η Πανσπουδαστική είναι η μεγάλη νικήτρια των φοιτητικών εκλογών! Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ή να αλλοιώσει τη φωνή της νέας γενιάς, που ακούστηκε πιο δυνατά και με άνοδο της συμμετοχής στις φοιτητικές εκλογές. Οι φοιτητές άφησαν ξανά την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη δεύτερη θέση.

Η απελπισμένη προσπάθεια της κυβερνητικής παράταξης με όργιο νοθείας, εξαγοράς και “μαγειρέματος” των αποτελεσμάτων αποδεικνύει τον πανικό και την ήττα της! Το κυβερνητικό σχέδιο διάλυσης των φοιτητικών συλλόγων έπεσε στο κενό. Οι φοιτητές νίκησαν! Ταυτόχρονα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες άφησαν στην ανυπαρξία της την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να “καταθέσει” τις ανησυχίες των φοιτητών υπέρ της αναμονής σε σωτήρες και της συνέχισης της αντιλαϊκής πολιτικής με άλλο χρώμα στην κυβέρνηση. Η μεγάλη νίκη της Πανσπουδαστικής είναι μια σαφής προειδοποίηση προς τη σημερινή και κάθε επόμενη κυβέρνηση ότι θα βρει τους φοιτητές αποφασισμένους να αντιμετωπίσουν την επίθεση στα δικαιώματά τους!

Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη μαχητική δράση και λειτουργία των φοιτητικών Συλλόγων! Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, οι χιλιάδες υποψήφιοι με την Πανσπουδαστική Κ.Σ. αναλαμβάνουμε μεγάλη ευθύνη να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να περάσει το φοιτητικό κίνημα στην αντεπίθεση και την κατάκτηση νέων δικαιωμάτων! Συνεχίζουμε μαζί! Κάναμε το βήμα! Στις βουλευτικές εκλογές στις 21 Μάη να κάνουμε το άλμα! Η νίκη των φοιτητών κρύβει μέσα της μια μεγάλη δυναμική, ικανή να εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους να επιλέξουν το δρόμο της αμφισβήτησης και του αγώνα για να έρθουν τα πράγματα “αλλιώς”. Να δυναμώσει το ΚΚΕ που είναι το μοναδικό αντίπαλο δέος την πολιτική του “πάμε κι όπου βγει” όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα! Σε όλες τις κάλπες η νεολαία έχει μία επιλογή: Να δυναμώσει η αλήθεια, ο αγώνας, η αμφισβήτηση! “Μόνοι τους και όλοι μας” με δυνατό ΚΚΕ!».

ΔΑΠ - ΝΔΦΚ: Νίκη της ΔΑΠ στις κάλπες, πρωτιά της ΠΚΣ στη νοθεία

Η ΔΑΠ με ανακοίνωση της αρνείται το αποτέλεσμα κάνοντας λόγο για νοθεία της ΠΚΣ. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταλήγει στην ανακοίνωσή της ότι «δεν πρόκειται να αναγνωρίσει κανέναν σύλλογο που δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές νομιμότητας και διαφάνειας».

Με καταμετρημένες 89 κάλπες, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην 36η συνεχόμενη νίκη της. Συγκεκριμένα, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η παράταξή μας λαμβάνει ποσοστό 48.1% έναντι 28.56% της Πανσπουδαστικής και 4.15% της ΠΑΣΠ. Το Bloco, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, κινείται πολύ χαμηλά, σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 2%.

Ωστόσο, η Πανσπουδαστική επιμένει στην πρακτική των νοθειών και της πλαστογραφίας. Συγκεκριμένα: Δύο φορές την τελευταία ώρα η Πανσπουδαστική έχει αλλάξει τον αριθμό των συλλόγων που αναγνωρίζει. Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν προσβολή προς τη Δημοκρατία και τη νοημοσύνη των φοιτητών.Η Πανσπουδαστική επιμένει να αναγνωρίζει την κάλπη – φάντασμα που έστησε μόνη της πριν από μια εβδομάδα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη – και στην οποία δεν πάτησε κανείς. Γιατί το έκανε; Γιατί έβλεπε να έρχεται η σημερινή τεράστια προσέλευση, που θα δώσει μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσπαθούν με μαγειρέματα που θα ντρεπόταν και ο Στάλιν να μετρήσουν μόνοι τους τις ψήφους. Φοβούνται κάτι άλλο εκτός από τη βούληση των φοιτητών; Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει κανέναν σύλλογο που δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές νομιμότητας και διαφάνειας. Το ότι τα φερέφωνα του Κουτσούμπα δεν ντρέπονται δεν σημαίνει ότι θα επιβάλουν τη φασιστική τους αντίληψη στη φοιτητική κοινότητα.

Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται ανά φοιτητικό σύλλογο στην ιστοσελίδα dap.gr/ekloges/2023/ σε πραγματικό χρόνο, μόλις δημοσιεύονται από τις κατά τόπους ΚΕΦΕ. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θα αναγνωρίσει όλα τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από δημοκρατική διαδικασία των νόμιμων φοιτητικών συλλόγων.





Πηγή: Foititikanea.gr