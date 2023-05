Πολιτική

Εκλογές – Debate: Το παρασκήνιο και όσα δεν έδειξαν οι κάμερες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παρασκήνιο του debate των πολιτικών αρχηγών ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου.

Το κυρίαρχο θέμα της ημέρας θα είναι σήμερα το debate, με τον καθένα να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα για τους νικητές και τους χαμένους της βραδιάς και τα κόμματα να κάνουν την αρχή με τις ανακοινώσεις τους.

Δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών προκάλεσαν συζητήσεις στα social media, με το Hashtag #debate να παραμένει στην κορυφή του Twitter και σήμερα. Για όσα συνέβησαν μπροστά από τις κάμερες.

Ήταν όμως και όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες. Άλλα που καταγράφηκαν από το φωτογραφικό φακό και όσα περιέγραψαν οι μετέχοντες δημοσιογράφοι εξερχόμενοι του debate.

Εκεί καταγράφηκαν οι Μητσοτάκης και Τσίπρας να χαμογελούν προς τον φακό, χωρίς όμως να κοιτάζονται μεταξύ τους.

Οι δύο πάντως, ήταν κοινώς αποδεκτό πως συνομιλούσαν μεταξύ τους στα διαλείμματα.

Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας που μπαίνοντας στο στούντιο χαιρέτισε όλους τους αρχηγούς διά χειραψίας και με αμφότερα χαμόγελα.

Ο οποίος ρωτήθηκε αν δεν τον χαιρέτισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε πως «δεν παρατήρησα, δεν έχει και τόση σημασία».

Η ψυχρότητα Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη και Τσίπρα ήταν έκδηλη και αποτυπώθηκε και σε απαντήσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Αυτό που δεν αποτυπώθηκε, αλλά ειπώθηκε από τον δημοσιογράφο του OPEN, Παναγιώτη Στάθη κατά την έξοδό του από το Ραδιομέγαρο, ήταν οι αντιδράσεις των αρχηγών μέσω μορφασμών είτε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων είτε σε απαντήσεις των συναδέλφων τους.

Από την άλλη ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε, όπως όλοι του οι συνάδελφοι, λόγο για "ασφυκτικό πλαίσιο" στις ερωτήσεις, με τους ερωτώντες να κάνουν λόγο για «πανοπλία», όπως άλλωστε παραδέχθηκαν οι περισσότεροι μετά την ολοκλήρωση του debate. Tην ώρα, πάντως, που έκανε τις δηλώσεις του ο Γιώργος Παπαδάκης βγαίνοντας από την ΕΡΤ, "έπεσε" πάνω στον Πρωθυπουργό, στον οποίο και παραχώρησε τη θέση του.

Σχολιάζοντας ότι, ακόμα και η σκηνοθεσία ήταν «ασφυκτική» ο παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε πως στελέχη των κομμάτων βρίσκονταν ακόμα και στο κοντρόλ της ΕΡΤ, την ώρα της μετάδοσης.

Παρολαυτά, οι δημοσιογράφοι, ουκ ολίγες φορές, σήκωσαν τα κινητά τους και έβγαλαν φωτογραφίες τους πολιτικούς αρχηγούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Αθήνα - Εμπορία ανθρώπων: Συλλήψεις σε τέσσερις οίκους ανοχής

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 209 σημεία

Φοιτητικές Εκλογές 2023: Ποιος αναδείχθηκε νικητής για φέτος