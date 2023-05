Πολιτική

Φοιτητικές εκλογές: Κόντρα ΔΑΠ και Πανσπουδαστικής για τα αποτελέσματα

Με διαφορετικές εκτιμήσεις από τις φοιτητικές παρατάξεις, ως προς τα αποτελέσματα, ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές.

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, οι φοιτητικές εκλογές διεξήχθησαν στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με αύξηση της συμμετοχής των νέων

Ειδικότερα, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κάνει λόγο για «Νίκη της ΔΑΠ στις κάλπες, πρωτιά της ΠΚΣ στη νοθεία». Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που επικαλείται, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκεντρώνει το 40,31% των ψήφων, με την Πανσπουδαστική να ακολουθεί με 26,45%. Τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η ΠΑΣΠ με 11,89%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η φοιτητική παράταξη που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ (Δίκτυο/Μπλόκο) συγκέντρωσε μόλις 1,86%. Όπως αναφέρει, σε πάνω από 50.000 ψηφίσαντες, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έχει σπάσει το φράγμα των 20.000 ψήφων, αφήνοντας την Πανσπουδαστική καθαρά δεύτερη με περίπου 13.100 ψήφους. Η ΠΑΣΠ κινείται λίγο κάτω από τις 6.000 ψήφους, ενώ το Bloco, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεπερνά τις 1.000 ψήφους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, κατηγορεί την παράταξη της Πανσπουδαστικής ότι «επιμένει στην πρακτική των νοθειών και της πλαστογραφίας», καθώς, όπως υποστηρίζει δύο φορές μέσα σε μία ώρα άλλαξε τον αριθμό των συλλόγων που αναγνωρίζει. «Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν προσβολή προς τη Δημοκρατία και τη νοημοσύνη των φοιτητών», αναφέρεται.

«Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει κανέναν σύλλογο που δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές νομιμότητας και διαφάνειας. Το ότι τα φερέφωνα του Κουτσούμπα δεν ντρέπονται δεν σημαίνει ότι θα επιβάλουν τη φασιστική τους αντίληψη στη φοιτητική κοινότητα», καταλήγει σε έντονο ύφος η ανακοίνωση.

Ο γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κυριαζής Σωτηρίου δήλωσε: «Σήμερα οι φοιτητές σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μίλησαν έδωσαν το πιο ξεκάθαρο μήνυμα. Αναδεικνύοντας την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πρώτη δύναμη στα ελληνικά Πανεπιστήμια για 36η συνεχή χρονιά, απέδειξαν καταφανώς ότι προτιμούν την αλήθεια και όχι την κινδυνολογία, προτιμούν την βιβλιοθήκη και όχι την κατάληψη, προτιμούν ένα πανεπιστήμιο που καθημερινά εξελίσσεται και γίνεται πιο καινοτόμο και ανταγωνιστικό, όχι ένα πανεπιστήμιο άντρο ανομίας και παρακράτους. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, από σήμερα ξεκινάμε τη σκληρή δουλειά για να φανούμε αντάξιοί της».

Από την άλλη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΠΚΣ, με καταμετρημένες τις ψήφους σε 255 από 272 συλλόγους, το ποσοστό της Πανσπουδαστικής ανήλθε στο 34.07%, έναντι 27,69% της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 10,26%, ενώ και πάλι το Δίκτυο/Μπλόκο κινείται σε χαμηλά ποσοστά (2,39%).

«Στις φοιτητικές εκλογές χιλιάδες νέοι και νέες έστειλαν μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας με τη σαρωτική επικράτηση της Πανσπουδαστικής», ανέφερε σε δήλωσή του για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ.«Η απελπισμένη προσπάθεια της κυβερνητικής παράταξης με όργιο νοθείας, εξαγοράς και "μαγειρέματος" των αποτελεσμάτων αποδεικνύει τον πανικό και την ήττα της! Το κυβερνητικό σχέδιο διάλυσης των φοιτητικών συλλόγων έπεσε στο κενό», ανέφερε.

