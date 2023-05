Πολιτική

Εκλογές 2023 - Εφορευτική Επιτροπή: Πως μπορώ να εξαιρεθώ από μέλος της

Η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία είναι υποχρεωτική. Εχει ξεκινήσει ήδη η επίδοση από αστυνομικούς, των εγγράφων ορισμού μελών στις Εφορευτικές Επιτροπές.

Αστυνομικοί ανά την Ελλάδα έχουν αρχίσει την επίδοση των εγγράφων, από τα Πρωτοδικεία της χώρας, στους πολίτες που έχουν οριστεί ως μέλη εφορευτικών επιτροπών ή αναπληρωτές των βασικών μελών.

Οι κληρωθέντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να έχουν ειδοποιηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τις εκλογές της 21ης Μαϊου, με ευθύνη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η συμμετοχή των πολιτών στην εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος, ο πολίτης οφείλει να μπορεί να το αποδείξει προσκομίζοντας:

Χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας ή

Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κατά την ημέρα εκείνη ή

κάποιο άλλο έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του κωλύματος του να παρουσιαστεί.

Αν κάποιο από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν εμφανιστεί, ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει την δυνατότητα:

να ζητήσει από την Ελληνική Αστυνομία την ανεύρεση του μη παρουσιασθέντος στην διεύθυνση κατοικίας του και να σημειώσει το όνομά του στον κατάλογο των εκλογέων του τμήματος, ούτως ώστε όταν προσέλθει να ψηφίσει, να του ζητήσει να παραμείνει στο εκλογικό τμήμα μέχρι το τέλος (διαλογής των ψήφων). Αν αυτός αρνηθεί να παραμείνει, ο δικαστικός αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε περίπτωση που μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο, τη θέση τους παίρνουν τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρο της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Ποιοι εξαιρούνται από την εφορευτική επιτροπή

Από την εφορευτική επιτροπή αποκλείονται δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής. Το ίδιο ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και εκείνους που διετέλεσαν δήμαρχοι κατά την τελευταία τριετία.

Από την εφορευτική εξαιρούνται οι δικηγόροι αν διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, καθώς υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.

Τα καθήκοντα των εφορευτικών επιτροπών

Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την εκλογή, τηρώντας το βιβλίο των πρακτικών το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και το βιβλίο διαλογής ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία.Σε ισοψηφία νικάει η ψήφος του προέδρου.

