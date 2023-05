Life

Εκλογές - “Καλημέρα Ελλάδα”: Το... ψηφοδέλτιο της εκπομπής (βίντεο)

Τυπογραφείο στις Αχαρνές εκτύπωσε το πρώτο... ψηφοδέλτιο της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα".

Λίγες μόνο μέρες πριν τις εθνικές εκλογές και σε τυπογραφείο στις Αχαρνές τυπώθηκαν ήδη τα πρώτα... ψηφοδέλτια της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" με επικεφαλής τον Γιώργο Παπαδάκη, και την Μαρία Αναστασοπούλου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο ψηφοδέλτιο.

Με πολλή δόση χιούμορ, οι παρουσιαστές της εκπομπές έκαναν τις... προεκλογικές τους εξαγγελίες, ενώ η Μαρία Αναστασοπούλου αποκάλυψε πως γνωστοί πολιτικού δήλωσαν πως ενδιαφέρονται να... προσχωρήσουν στο "κόμμα" τους.

Ο κ. Βγόντζας, ιδιοκτήτης του τυπογραφείου, ανέφερε πως" για τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαϊού θα εκτυπώσουμε γύρω στα 60 εκατομμύρια ψηφοδέλτια, συνεργαζόμαστε με πολλά κόμματα. Ο κάθε υποψήφιος, βέβαια ατομικά μπορεί να παραγγείλει όσα ψηφοδέλτια θέλει Εμάς η συνεργασία μας είναι με την περιφέρεια" τόνισε.

"11 εκατομμύρια πρέπει να παραδώσει το κάθε κόμμα ανά την επικράτεια" είπε ο ίδιος.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως το "κάθε ψηφοδέλτιο πρέπει να χει συγκεκριμένες διαστάσεις και συγκεκριμένο βάρος".

