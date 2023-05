Οικονομία

Εκλογές: Κόντρα για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε δημοσίευμα εφημερίδας προκάλεσε νέα κόντρα με την αντιπολίτευση.

«Η θέση της κυβέρνησης για τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο είναι καθαρή και εκφράστηκε στην τελευταία συνάντηση του πρωθυπουργού με τον καγκελάριο Σολτς. Παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα, ειδικά το κατοχικό δάνειο, και προσβλέπουμε σε συζήτηση και επίλυση με την γερμανική κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις νομικές εκκρεμότητες» τονίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 'Ακης Σκέρτσος απαντώντας σε δημοσίευμα της εφημερίδας "Δημοκρατία".

«Το ότι δεν έχουμε βρει λύση δεν σκιάζει τις ελληνογερμανικές σχέσεις και προοπτικές» σημειώνει υπογραμμίζοντας ότι όλες οι άλλες ερμηνείες είναι εκ του πονηρού και δεν απηχούν την πραγματικότητα.

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, εξέδωσε ανακοίνωση, σχολιάζοντας τη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, στην οποία αναφέρει:

«Είναι απαράδεκτο και ανιστόρητο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να απαξιώνει τον διαχρονικό αγώνα της Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις ως δευτερεύον και παρωχημένο ζήτημα, δίνοντας μήνυμα παραίτησης από τη διεκδίκησή τους και μάλιστα επειδή αποτελούν "ζήτημα του παρελθόντος".

Κάθε μέρα που περνάει γίνεται πιο ξεκάθαρο πόσο η παραμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξουσία υπονομεύει και τα εθνικά συμφέροντα.

Αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ως κυβέρνηση προώθησε ενεργά την ιστορική αυτή απαίτηση, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για Έκθεση-Πόρισμα Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (17/4/2019) και είναι το μόνο κόμμα που ρητά την περιέλαβε στο κυβερνητικό του πρόγραμμα (παρ. 8.1.11 του κεφαλαίου για την εξωτερική πολιτική) τονίζοντας ότι θα πρέπει να εκπονηθεί εθνική στρατηγική σε αυτήν τη βάση».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Άκη Σκέρτσου -παρά τη σημερινή άτακτη αναδίπλωση- δείχνει την επιδερμική, υποχωρητική προσέγγιση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Αλήθεια, έτσι εννοεί ο κ. Σκέρτσος τη «σωστή πλευρά της ιστορίας»; Δεν μας αξίζει μια χώρα φοβική, που δεν διεκδικεί και παραχωρεί συνεχώς έδαφος στη διεθνή διπλωματία. Η διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τις θηριωδίες των ναζί αποτελεί διαχρονικό εθνικό αίτημα. Έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε με κάθε πολιτικό και νομικό μέσο, ώστε να υπάρξει επιτέλους δίκαιη ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, με σεβασμό και ιστορική συνείδηση από την πλευρά της γερμανικής Κυβέρνησης. Όσο για τον κ. Σκέρτσο, αν εξακολουθεί να απορεί τι ανήκει πραγματικά στο παρελθόν, τον καλούμε να περιμένει εννέα ημέρες ακόμη».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου να ανασκευάσει τις απαράδεκτες δηλώσεις του για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων, χαρακτηρίζοντάς τες τώρα ως “ανοικτό θέμα”, αποτελεί πρόκληση και προεκλογική κοροϊδία. Όπως, επίσης, υποκριτική είναι και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που ως κυβερνήσεις δεν τις διεκδίκησαν ποτέ ουσιαστικά. Το ΚΚΕ ανέδειξε διαχρονικά και συνεχίζει να αναδεικνύει πολύμορφα το ζήτημα της διεκδίκησης των πολεμικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων από τη Γερμανία, ως δικαίωμα του ελληνικού λαού και τις διεκδικεί στο σύνολό τους για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, τις τεράστιες καταστροφές στις υποδομές από τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα, τις αποζημιώσεις των θυμάτων των ναζιστικών εγκλημάτων, τους πολιτιστικούς θησαυρούς που εκλάπησαν εκείνη την περίοδο».

