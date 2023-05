Πολιτική

AP - Μητσοτάκης για Τουρκία: Θα τείνω χείρα φιλίας αλλά... δεν είμαι αφελής

Την πρόθεσή του να τείνει χείρα φιλίας στον νικητή των εκλογών στην Τουρκία διατυπώνει σε εκτενή συνέντευξή του στο Associated Press ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, 10 μέρες πριν τις εκλογές στην Ελλάδα, δηλώνει πρόθυμος να μιλήσει με όποιον αναδειχθεί νικητής από τις κάλπες της Κυριακής 14 Μαΐου στην Τουρκία, ωστόσο, προσθέτει: «Αλλά δεν είμαι αφελής. Γνωρίζω ότι οι εξωτερικές πολιτικές των χωρών δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη».

Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι «ελπίζω η επόμενη τουρκική κυβέρνηση να αναθεωρήσει συνολικά την προσέγγιση της απέναντι στη Δύση, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και απέναντι στην Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ». Ο πρωθυπουργός διευκρινίζει, πάντως, πως παραμένει ρεαλιστής: «Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος και της άμυνας».

«Μακάρι να μην χρειαζόταν να ξοδεύουμε περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ μας για την άμυνα. Αλλά δυστυχώς, ζούμε σε μια επισφαλή γειτονιά κοντά σε… μια πολύ μεγαλύτερη χώρα από εμάς που συμπεριφέρεται επιθετικά», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άλλο σημείο της συνέντευξης του. «Δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβεί μια καταστροφή, για να μην ζούμε σε κατάσταση μόνιμης έντασης», απάντησε ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον κατευνασμό των εντάσεων μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε στην Τουρκία.

Όμως, επεσήμανε ότι οι καλύτεροι δεσμοί απαιτούν τον τερματισμό της πολεμικής ρητορικής από την Τουρκία. «Αν η τουρκική κυβέρνηση κάθε δεύτερη μέρα διακηρύττει ότι έρχεται τη νύχτα για να εισβάλει στα νησιά μας, προφανώς αυτό δεν είναι πολύ ευνοϊκό για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και καλής θέλησης», είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή, δε, την επαναπροσέγγιση που υπήρξε μετά τον φονικό σεισμό του Φεβρουαρίου στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι «είναι κρίμα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε να μας χτυπήσει μια καταστροφή, ούτε είναι η μοίρα μας να ζούμε σε κατάσταση μόνιμης έντασης». Ο Έλληνας πρωθυπουργός σπεύδει, πάντως, να τονίσει ότι οι καλύτερες σχέσεις απαιτούν τον τερματισμό της πολεμικής ρητορικής από την Τουρκία. «Αν η τουρκική κυβέρνηση κάθε δεύτερη μέρα λέει ότι "έρχεται νύχτα" για να εισβάλει στα νησιά μας, προφανώς αυτό δεν είναι πολύ εποικοδομητικό για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής θέλησης».

Για την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «δεν πιστεύει στο εκλογικό σύστημα» της απλής αναλογικής, υποστηρίζοντας ότι «αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια σταθερή και κατά προτίμηση μονοκομματική κυβέρνηση».

Ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, σχολιάζοντας ότι «αντέστρεψε» την πρακτική των «ανοιχτών συνόρων» της προηγούμενης κυβέρνησης.

Με αφορμή, δε, τη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Λέσβο, το Associated Press αναφέρεται στην πολιτική που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο μεταναστευτικό και τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να συνεχιστεί και σε περίπτωση επανεκλογής του.

Απαντώντας, μάλιστα, σε καταγγελίες για την μεταναστευτική πολιτική που ασκεί στα σύνορα η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός λέει ότι «δεν απολογούμαι γι' αυτό. Ανατρέψαμε την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία είχε μια πολιτική ανοικτών θυρών που κατέληξε να επιτρέψει σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να περάσουν στην Ελλάδα το 2015. Αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί».

Στο κλείσιμο της συνέντευξής του στο Associated Press και στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ελλάδας να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ: «Θα είμαι πολύ, πολύ ωμός. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθήσει να εφαρμόσει έστω και ένα κλάσμα από αυτά που εχει πει θα οδηγήσει σε υποβάθμιση την οικονομία μας».

