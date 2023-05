Κοινωνία

Φωτιά στο Εφετείο - Εκκένωση του κτηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεκόπησαν οι δίκες λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο κτήριο του Εφετείου.

Αναστάτωση προκλήθηκε από πυρκαγιά μικρή έκτασης που εκδηλώθηκε στο Εφετείο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε έπιπλο, πιθανότατα στον τρίτο όροφο του Εφετείου αλλά σβήστηκε έγκαιρα από υπαλλήλους με τη χρήση πυροσβεστήρα, πριν ακόμα φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ωστόσο δόθηκε εντολή εκκένωσης του κτιρίου και απομάκρυνσης όλων από τις σκάλες, ενώ διακόπηκαν προσωρινά οι δίκες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Για τα αίτια της πυρκαγιάς θα γίνει έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Ας είναι η αρχή μιας νέας εποχής με την Ελλάδα

Μάριος Παπαγεωργίου: Αίτηση ακυρότητας της διαδικασίας υπέβαλλαν οι κατηγορούμενοι

Εκλογές: Κόντρα για τις γερμανικές αποζημιώσεις