Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: Η οριστική απόφαση για το γήπεδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τον τόπο και τους όρους διεξαγωγής του αγώνα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό, κεκλεισμένων των θυρών.

Εντός συνόρων θα διεξαχθεί ο τελικός, όπως αποφάσισε η Ομοσπονδία μετά από αναζήτηση έδρας σε πολλές χώρες.

Έτσι, θα λάβει χώρα στο μοναδικό γήπεδο που ήταν σύμφωνο με την προκήρυξη της διοργάνωσης, το Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Εάν κάτι προκύψει και δεν ειναι εφικτό ο αγώνας να γίνει στον Βόλο, θα διεξαχθεί στο Ελμπασάν της Αλβανίας.

Τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας 2023 θα διεκδικήσουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στις 24 Μαΐου και ώρα 20:30.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Mε ανακοίνωσή της η ΕΠΟ ενημέρωσε για την απόφαση που ελήφθη στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο τελικός Κυπέλλου, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό, την Τετάρτη, 24 Μαϊου στις 20:30, με τους όρους που θέτει η διοίκηση του σταδίου. Είχε προηγηθεί η επιστολή του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου προς την ΕΠΟ και δη τον Παναγιώτη Μπαλτάκο, στην οποία ανέφερε ότι ανακαλεί την προηγούμενη απόφασή του και παραχωρεί τελικά το Πανθεσσαλικό στάδιο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Οι δύο ομάδες θα λάβουν από 20 προσκλήσεις, ενώ 50 θα λάβει η ΕΠΟ για τους χορηγούς της. Παρούσα επίσης θα είναι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, ενώ υπό εξέταση είναι το ενδεχόμενο ελεύθερης εισόδου μαθητών έως 13 ετών.

Στη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ αναφέρεται επιπρόσθετα πως αν, για οποιονδήποτε λόγο, μη προβλέψιμο, δεν μπορέσει να γίνει ο τελικός εκεί στην συγκεκριμένη ημερομηνία, θα διεξαχθεί στο Ελμπασαν της Αλβανίας.

Με την απόφαση μειοψήφισαν τα μέλη της ΕΕ, Κουπτσίδης και Δημητρίου, ενώ απών ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που νωρίτερα είχε στείλει επιστολή στην Ομοσπονδία για τον τελικό του Κυπέλλου, απαιτώντας να τηρηθεί η προκήρυξη.

Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωσή της η ΕΠΟ αναφέρει:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στην τελευταία της συνεδρίαση έλαβε την εξής απόφαση. Αφού έλαβε γνώση των επιστολών του Δημάρχου Βόλου και της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΕ αντίστοιχα, αποδέχεται τους όρους διεξαγωγής, όπως αυτοί τίθενται από την ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΕ, για την τέλεση του Τελικού Αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος αγωνιστικής περιόδου 2022/2023 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, την Τετάρτη 24.05.2023 και ώρα έναρξης 20:30, με την υποσημείωση ότι οι 2 φιναλίστ δεν αποδέχονται τους όρους διεξαγωγής επιθυμώντας την παρουσία των φιλάθλων τους, ωστόσο υποχρεωτικά θα δεχθούν τους από την ΕΠΟ και την ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΕ τιθέμενους όρους.

Περαιτέρω, εάν για οποιονδήποτε λόγο αντικειμενικό και μη προβλέψιμο σήμερα δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του αγώνα κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Εκτελεστική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, κ. Μπαλτάκο, όπως ορίσει τη διεξαγωγή του Τελικού Αγώνα στο Elbasan Arena, στην πόλη Ελμπασάν της Αλβανίας, κατά την ίδια ή την αμέσως επόμενη διαθέσιμη και αντικειμενικά εφικτή ημερομηνία.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι κ. Παναγιώτης Δημητρίου και Δημοσθένης Κουπτσίδης».





