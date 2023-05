Τεχνολογία - Επιστήμη

Microsoft Office Specialist: Οι “χρυσοί” μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διαγωνισμό

Το «who is who» των βραβευμένων μαθητών και οι τρεις φάσεις του παγκόσμιου διαγωνισμού.

Δυο μαθητές γυμνασίου και μια φοιτήτρια πληροφορικής, είναι οι τρείς Έλληνες που θα εκπροσωπήσουν φέτος τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft Office Specialist που θα διεξαχθεί στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Πρόκειται για την Αλκμήνη Γαϊταντζή από την Καβάλα, την Σοφία - Χαραλαμπία Γαλανοπούλου από την Αγία Παρασκευή Αττικής και τον Σωτήρη Κούρο από την Παλλήνη Αττικής. Τα τρία παιδιά κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο σε κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες (Excel, PowerPoint και Word αντίστοιχα) στον 21ο πανελλήνιο διαγωνισμό της Microsoft Office Specialist, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στην Στέγη Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το «who is who» βραβευμένων μαθητών

Η Αλκμήνη Γαϊταντζή από την Καβάλα είναι φοιτήτρια Πληροφορικής στο Διεθνές Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Ήταν φιναλίστ για τρεις συνεχόμενες φορές στους εθνικούς τελικούς αγώνες του Excel, ενώ το 2019 είχε διακριθεί κατακτώντας την 8η θέση. Το 2022 κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο και φέτος κατάφερε να διακριθεί κερδίζοντας την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο.

Όπως η ίδια τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ «η εμπειρία, η δουλειά και οι γνώσεις που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια ήταν τα σκαλοπάτια για την φετινή επιτυχία, μαζί με την σημαντική βοήθεια και υποστήριξη που είχα από τον καθηγητή μου στη σχολή τον κ. Παναγιώτη Ασλανίδη».

Η Σοφία - Χαραλαμπία Γαλανοπούλου, από την Αγία Παρασκευή Αττικής, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία του Word στον πανελλήνιο διαγωνισμό και είναι η νέα χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η Σοφία- Χαραλαμπία είναι μαθήτρια της Α' τάξης γυμνασίου, της Ελληνικής Παιδείας, παραρτήματος Ηρακλείου. Την Σοφία - Χαραλαμπία προετοίμασε η καθηγήτρια Αγγελική Κριτσωτάκη. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Σοφία είχε να αντιμετωπίσει στον τελικό μαθητές πολύ μεγαλύτερους ηλικιακά και με εμπειρία σε πανελληνίους τελικούς. Η Σοφία, αν και συμμετείχε για πρώτη φορά, εντούτοις κατάφερε να αποσπάσει την μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία.

«Με το ήθος και την οργανωτικότητά της, η Σοφία - Χαραλαμπία, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον όλες τις δυνατότητες που τις πρόσφερε το σχολείο», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η καθηγήτρια της νεαρής πρωταθλήτριας κ. Αγγελική Κριτσωτάκη.

O Σωτήρης Κούρος είναι μαθητής της Γ΄ τάξης στο 2ο γυμνάσιο Παλλήνης και είναι ο νέος χρυσός πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία PowerPoint, που μαζί με τα άλλα δυο παιδιά θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft Office Specialist.

Τα 650 χιλιόμετρα που τον χώριζαν από τον καθηγητή του στην Καβάλα, σε συνδυασμό με το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε, αποδεικνύουν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα την δια ζώσης εκπαίδευση.

Ο Σωτήρης, ξεκίνησε την προετοιμασία του τον Οκτώβρη του 2022 και εντάχθηκε στο project με κωδικό «4» της σχολής του, που αφορούσε την ανεύρεση ταλέντων από την Αττική στο πλαίσιο χορήγησης υποτροφιών του ΑΕΙΝ ΑΡΙΣΤΕΥΙΝ.

Ασλανίδης: «Η εκπαίδευση μετά την covid εποχή, έχει αλλάξει οριστικά»

«Πέρα από τις εξαιρετικές δυνατότητες αυτού του παιδιού», όπως τονίζει ο καθηγητής του Παναγιώτης Ασλανίδης μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, «υπήρχαν τρία πράγματα που έκανε πολύ καλά το τελευταίο διάστημα... εξάσκηση, εξάσκηση και εξάσκηση. Πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος για τον εξ αποστάσεως μαθητή μου που κατάφερε να κερδίσει στο φετινό διαγωνισμό».

Ο κ. Ασλανίδης, που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά συμμετείχε φέτος με την ιδιότητα του καθηγητή πληροφορικής σε ιδιωτική σχολή, στον παγκόσμιο διαγωνισμό της Microsoft Office Specialist, δεν κρύβει τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη νίκη των δυο μαθητών του αλλά και για τις διακρίσεις των άλλων παιδιών.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ υπογραμμίζει πως η εκπαίδευση μετά την covid εποχή, έχει αλλάξει οριστικά, «δεν υπάρχουν πλέον γεωγραφικά όρια, βλέπουμε και πρακτικά πως ένας φοιτητής που διαμένει στη Θεσσαλονίκη ή ένας μαθητής από τον Έβρο, μπόρεσαν να καταρτιστούν σε τόσο υψηλό επίπεδο, με καθηγητή στον ίδιο χρόνο αλλά σε διαφορετικό χώρο. Πλέον ζούμε στην εποχή όπου χάρη στο διαδίκτυο τα παιδιά μπορούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο όλες τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχουν, κάνοντας εξαιρετική προετοιμασία από το σπίτι τους».

Οι τρεις πανελλήνιοι πρωταθλητές της Microsoft κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο, ο καθένας στην κατηγορία του, ανάμεσα στους εκατό καλύτερους απ' όλη την Ελλάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist είναι ο επίσημος διαγωνισμός δεξιοτήτων στο Microsoft Office και ο μοναδικός που υποστηρίζεται από τη Microsoft. Από το 2002 μέχρι και σήμερα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα φιλοξενεί τους καλύτερους κάθε χώρας σε Word, Excel & PowerPoint στον παγκόσμιο τελικό.

Πρόκειται για μια εμπειρία ζωής, για κορίτσια και αγόρια από κάθε γωνιά του πλανήτη, που φέτος θα τη ζήσουν η Αλκμήνη, η Σοφία - Χαραλαμπία και ο Τάσος που θα ταξιδεύσουν στη Φλόριντα τον ΗΠΑ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για τον παγκόσμιο τελικό που θα διεξαχθεί το διάστημα 30 Ιουλίου με 1 Αυγούστου.

Οι τρεις φάσεις του παγκόσμιου διαγωνισμού

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft Office Specialist (MOS) διενεργείται σε τρεις φάσεις: Στην πρώτη, στα προκριματικά κάθε χώρας, διαγωνίζονται οι υποψήφιοι, με στόχο να αξιολογηθούν με όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό βαθμολογίας, που θα τους εξασφαλίσει τη συμμετοχή στους τελικούς κάθε χώρας. Στη δεύτερη φάση, διαγωνίζονται οι καλύτεροι κάθε χώρας με στόχο την ανάδειξη του εθνικού πρωταθλητή. Στην τρίτη και τελευταία φάση, οι πρωταθλητές των χωρών διαγωνίζονται για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Κάθε χρόνο λοιπόν επιλέγονται μέσα από προκριματικές διαγωνιστικές διαδικασίες (που διενεργούνται στις κατά τόπους εκπαιδευτικές δομές σε όλη τη χώρα υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας) οι 100 καλύτεροι μαθητές, φοιτητές ή σπουδαστές από όλη την Ελλάδα. Από τους 100 που θα συμμετέχουν επιλέγονται, πάλι μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία, οι τρεις πρώτοι που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό.

Στην Ελλάδα, η ACTA - Τεχνοβλαστός του ΑΠΘ, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή του ελληνικού σκέλους του παγκοσμίου πρωταθλήματος MOS (προκριματικοί αγώνες και πανελλήνιος τελικός), ως αποκλειστικός συνεργάτης της Certiport.

«Περισσότερες από 1000 συμμετοχές είχε το φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το επίπεδο των 100 καλύτερων στον τελικό, ήταν υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Είμαστε πολλοί χαρούμενοι που οι καλύτεροι μαθητές από κάθε σημείο στην Ελλάδα διαγωνίστηκαν στον φετινό τελικό» δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Άγης Βεντούρης, υπεύθυνος του πανελλήνιου τελικού του παγκοσμίου πρωταθλήματος Microsoft Office Specliast.