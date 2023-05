Έριξε επίτηδες το αεροσκάφος του για να καταγράψει την πτώση και να... κερδίσει views! (βίντεο)

Παράξενα

Για παρεμπόδιση ομοσπονδιακής έρευνας κατηγορείται ένας YouTuber από τις ΗΠΑ, ο οποίος έριξε σκόπιμα ένα αεροπλάνο, μόνο και μόνο για να αυξήσει τις προβολές στο κανάλι του.



Ο Τρέβορ Τζέικομπ, 29 ετών, ανήρτησε το βίντεο της συντριβής του αεροπλάνου στο YouTube τον Δεκέμβριο του 2021, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ατύχημα. Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο βίντεο έχει πάνω από 2,9 εκατομμύρια προβολές.

Τον Νοέμβριο του '21, ο YouTuber έφυγε από ένα αεροδρόμιο της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια. Ήταν ο μοναδικός επιβάτης στο αεροπλάνο. Είχαν τοποθετηθεί κάμερες, ενώ είχε πάρει μαζί του ένα αλεξίπτωτο αλλά και ένα selfie stick.



"Δεν σκόπευε να φτάσει στον προορισμό του, αλλά αντίθετα σχεδίαζε να εκτιναχθεί από το αεροσκάφος του κατά τη διάρκεια της πτήσης και να βιντεοσκοπήσει τόσο τον εαυτό του να πέφτει με αλεξίπτωτο στο έδαφος όσο και το αεροσκάφος", ανέφερε η εισαγγελία των ΗΠΑ.

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι γύρισε το βίντεο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας χορηγίας προϊόντων. Σύμφωνα με το BBC, ο Τζέικομπ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια.



Το αεροπλάνο συνετρίβη στο Εθνικό Δάσος Los Padres 35 λεπτά μετά την απογείωση. Πήγε πεζή στο σημείο και ανέκτησε το υλικό.



Ορισμένοι θεατές του YouTube αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό τη συντριβή, σημειώνοντας ότι ο Τζέικομπ φορούσε ήδη αλεξίπτωτο και δεν έκανε καμία προσπάθεια να προσγειώσει το αεροπλάνο με ασφάλεια.



Ανέφερε τη συντριβή στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, το οποίο δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνος για τη διατήρηση των συντριμμιών. Με βάση τη συμφωνία απολογίας, ο Τζέικομπ ισχυρίστηκε αργότερα ότι δεν γνώριζε την τοποθεσία.



Ωστόσο, γνώριζε και επέστρεψε με ελικόπτερο, ασφάλισε και απομάκρυνε τα συντρίμμια, τα οποία αργότερα κατέστρεψε, αναφέρει η δήλωση. Ο Τζέικομπ αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η άδεια πιλότου τού ανακλήθηκε πέρυσι.





