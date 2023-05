Πολιτική

Σύλληψη Μπελέρη - Πύρρος Δήμας: “Αρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι…”

Η ανάρτηση του Ολυμπιονίκη για την σύλληψη του Φρέντη Μπελέρη και τις δυσκολίες στην Χειμάρρα.



«Aρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι σε συμπεριφορές που πληγώνουν τη δημοκρατία», το μήνυμα που στέλνει ο Ολυμπιονίκης, Πύρρος Δήμας, μετά τη σύλληψη του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη.

Συγκεκριμένα, ο Πύρρος Δήμας στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Κάποιοι είχαμε τη βαριά και σκοτεινή μοίρα να μεγαλώσουμε με το φόβο των συνεπειών της ελευθερίας του λόγου και υπό τη συνεχή παραβίαση των δικαιωμάτων μας. Σήμερα, αρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι σε συμπεριφορές που πληγώνουν τη δημοκρατία και τραυματίζουν το κράτους δικαίου».

— Pyrros Dimas (@Pyrros_Dimas) May 12, 2023

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλούμε τις Αρχές να επιβάλλουν τον νόμο δίκαια και ισότιμα

«Καλούμε τις (αλβανικές) αρχές να επιβάλλουν όλους τους νόμους και τους κανονισμούς δίκαια και ισότιμα» διαμηνύει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τη σύλληψη του υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη, στην Αλβανία.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ζήτησε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των εκλογών, καλώντας όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με τους νόμους και τους κανόνες.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανάφερε: «Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από τις αρχές και τα πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν ότι οι ψηφοφόροι μπορούν να ασκήσουν το θεμελιώδες δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκφράσουν τη βούλησή τους μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Είναι σημαντικό για όλους να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τις εκλογές, καθώς και τους διεθνείς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης αγοράς ή πώλησης ψήφων. Καλούμε τις αρχές να επιβάλλουν όλους τους νόμους και τους κανονισμούς δίκαια και ισότιμα. Αξιωματούχοι της Πρεσβείας των ΗΠΑ συμμετέχουν σε άλλους διεθνείς θεσμούς για την παρακολούθηση των εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα».

