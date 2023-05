Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: μεγάλες αυξήσεις στα χρηματικά έπαθλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νικητές των τελικών σε άντρες και γυναίκες θα εισπράξουν από 2,3 εκατομμύρια ευρώ έκαστος.

Αυξημένα θα είναι τα χρηματικά έπαθλα που θα διανεμηθούν στο εφετινό Ρολάν Γκαρός, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παρίσι το διάστημα 28 Μαΐου-11 Ιουνίου, καθώς οι διοργανωτές του χωμάτινου τουρνουά γκραν σλαμ ανακοίνωσαν σήμερα (12/5) ότι θα μοιράσουν συνολικά 49.6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο κατά 12.3% σε σχέση με πέρυσι.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μια ακόμη πιο ομοιόμορφη κατανομή χρημάτων μεταξύ των παικτών. Γι' αυτό αυξήθηκαν τα ποσά που παίρνουν όσοι αποκλείονται στον πρώτο γύρο στα μονά ανδρών και γυναικών, καθώς και τα χρήματα που θα δοθούν για τους αγώνες των προκριματικών, για το τένις με αμαξίδιο και το τένις με τετραπληγία.

Τα μπόνους για τα μονά θα είναι αυξημένα κατά 9.1% σε σχέση με το 2022, με τους νικητές σε άνδρες και γυναίκες να λαμβάνουν 2.3 εκατομμύρια ευρώ έκαστος, ενώ οι ηττημένοι των πρώτων τριών γύρων θα λάβουν 11-13% περισσότερα χρήματα. Επίσης, ακολουθώντας αλλαγές που έγιναν το 2022, οι διοργανωτές επέλεξαν να αυξήσουν τα πριμ για τους τρεις γύρους των προκριματικών, τα οποία θα... «μεγαλώσουν» κατά 11.8% κατά μέσο όρο.

Επιπρόσθετα, τα χρήματα που θα διατεθούν στις εφετινές διοργανώσεις του Ρολάν Γκαρός για το τένις με αμαξίδιο και το τένις με τετραπληγία θα είναι 810.000 ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο κατά 40% σε σχέση με το 2022. Τέλος, τα χρηματικά έπαθλα για τα διπλά ανδρών και γυναικών θα είναι αυξημένα κατά 4%.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Victor Vernicos στον ΑΝΤ1: Δεν ήταν η βραδιά μας, τα έδωσα όλα (βίντεο)

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος με όρους

“Το Πρωινό”: Κόντρα Λιάγκα με Αρναούτογλου και Μενεγάκη για Μαραντίνη - Χρηστίδου (βίντεο)