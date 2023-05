Πολιτική

Τσίπρας: Μόνο με προοδευτική διακυβέρνηση θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς στον Πρωθυπουργό, αποκαλώντας τον «αρχιερέα και ενορχηστρωτή του παρακράτους».

Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας της Καβάλας.

Ταυτόχρονα, απευθύνθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη και του είπε ότι ποτέ δεν πρόκειται να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι για τις υποκλοπές με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και γι΄αυτό τον κάλεσε να αφήσει τους "ανιστόρητους διμέτωπους", γιατί, όπως σημείωσε, " μόνο με προοδευτική κυβέρνηση θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι του παρακράτους".

Ο κ. Τσίπρας μίλησε για "μια χώρα όπου η δημοκρατία δεινοπαθεί" και τόνισε: “Δεινοπαθεί με τη χειραγώγηση της ενημέρωσης. Τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Και τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να φτιάξει ένα καθεστώς. Μια αυταρχική δημοκρατία. Παρακολουθούσε μέσα από το γραφείο του το μισό πολιτικό σύστημα. Αντιπάλους και εχθρούς. Ακόμη και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Και με τη βοήθεια της προπαγάνδας έκανε το ψέμα και τη διαστρέβλωση κανονικότητα. Εννέα μήνες ψεύδεται για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν το ήξερα, όλα έγιναν εν αγνοία μου», έλεγε.

"Και κρυβόταν πίσω από το εθνικό απόρρητο. Αλλά να που δεν χρειάστηκε. Μόνο ένα ντιμπέιτ χρειάστηκε και με την πρώτη ζόρικη ερώτηση τρικυμία. Το μαρτύρησε μόνος του, ομολόγησε. Σκάνδαλο λοιπόν οι υποκλοπές. Και κανένας εθνικός λόγος για να παρακολουθείται το μισό πολιτικό σύστημα. Αναγνώρισε ο ίδιος τα ψέματα του και την ενοχή του. Αλλά μένει ακόμα στη θέση του, ανέγγιχτος. Όλοι παραμένουν ανέγγιχτοι. Στη θέση της είναι η εισαγγελέας της ΕΥΠ, η κ. Βλάχου η αξιότιμη, η οποία υπέγραφε για να παρακολουθούνται όλοι αυτοί. Και αν δεν υπήρχε κανένας εθνικός λόγος, παρανόμως υπέγραφε, αλλά παραμένει στη θέση της . Στο σπίτι του και όχι στο σκαμνί της δικαιοσύνης ο επικεφαλής της ΕΥΠ. Και όσοι άλλοι διέπραξαν κακουργήματα.

Στη θέση τους απαθείς και αδιάφοροι χωρίς να έχουν κάνει ούτε ένα βήμα για τη διαλεύκανση του μεγάλου αυτού σκανδάλου και οι εισαγγελείς που δήθεν ερευνούν. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο αξιότιμος, που είναι μετά την ομολογία του κ. Μητσοτάκη ότι δεν υπήρχε εθνικός λόγος να καλέσει την κ. Βλάχου στο γραφείο του να δώσει εξηγήσεις γιατί υπέγραφα για να γίνουν αυτές οι παράνομες παρακολουθήσεις.

Δεν υπάρχει καμία χώρα της Ευρώπης που να είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και να μπορούσε ο αρχιερέας του παρακράτους, ο ενορχηστρωτής του παρακράτους, ο πρωθυπουργός να μένει έστω και για μία ώρα στη θέση του. Οι παράνομες παρακολουθήσεις απαγορεύονται και διώκονται παντού στην Ευρώπη.Το ίδιο και στην Αμερική. Και υπάρχει ένας κανόνας σε όλες τις Δυτικές δημοκρατίες. Εάν σέβεσαι το Σύνταγμα και τους νόμους μένεις, εάν παραβιάζεις το Σύνταγμα και τους νόμους φεύγεις. Και όταν σε πιάσουν και αν σε πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη, εάν δεν έχεις αξιοπρέπεια μένεις, εαν έχεις αξιοπρέπεια φεύγεις. Από μόνος σου φεύγεις. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή δημοκρατία θα είχε οδηγήσει σε παραίτηση αυτή η ομολογία προχθές του πρωθυπουργού σε δημόσια συχνότητα ότι δεν υπήρχε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά διεκδικεί μέσα από την ψήφο του ελληνικού λαού να ξεπλύνει τα ατοπήματα του. Εμείς λέμε, να τον παραιτήσετε εσείς με την ψήφο σας, να τον παραιτήσει. ο ελληνικός λαός. Να φέρει ξανά τη δημοκρατία στην εξουσία.

Θέλω να απευθυνθώ και στους συντηρητικούς πολίτες και όποιος έχουμε διαφορές ιδεολογικές, πολιτικές, που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία αλλά ντρέπονται για αυτή την κατάντια του κόμματος τους. Διότι είναι ένα κόμμα ιστορικό που σήμερα το κυβερνά μια αγία οικογένεια. Και θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς και να τους ρωτήσω: Θα ξεπλύνετε με την ψήφο σας ατοπήματα του κ. Μητσοτάκη απέναντι στην ίδια τη δημοκρατία; Θα γίνετε συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα;"

Σε ότι αφορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, επισήμανε τα εξής:" Θέλω να απευθυνθώ στον κ. Ανδρουλάκη, που για πρώτη φορά τον άκουσα τόσο καθαρά να ζητά την ανάγκη να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι του παρακράτους, μίλησε ακόμα και για φυλακή. Και τον ρωτώ: πιστεύει, όμως, αλήθεια ότι αυτό μπορεί να γίνει με μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη; Προφανώς και δεν θα γίνει με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι αυτό, λοιπόν, αν πραγματικά πιστεύει, και πιστεύω σε αυτό, ότι πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι, ας αφήσει τους ανιστόρητους διμέτωπους. Μόνο με μια προοδευτική κυβέρνηση θα λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι του παρακράτους, θα αποκατασταθεί η δημοκρατική νομιμότητα και θα ξαναγίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα".

