Αθλητικά

Basketball Champions League: Το ζευγάρι του τελικού

Ποιες ομάδες προκρίθηκαν απο τους ημιτελικούς της Παρασκευής και διεκδικού το τρόπαιο.

Η Βόννη απέκλεισε την «οικοδέσποινα» του εφετινού φάιναλ φορ του Basketball Champions League και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό της διοργάνωσης (14/5, 21:00), όπου απέναντι στην Χάποελ Ιερουσαλήμ θα προσπαθήσει να «σηκώσει» το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της Ιστορίας της. Η γερμανική ομάδα επικράτησε με 69-67 της Ουνικάχα Μάλαγα στον ημιτελικό, δημιουργώντας ισπανικό «εμφύλιο» στον «μικρό τελικό» (Μάλαγα-Τενερίφη, 14/5, 18:00).

Η άμυνα της δεύτερης περιόδου, όταν περιόρισε τη Μάλαγα στους 9 πόντους και εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά (41-31 στο 20΄) και η αστοχία των Ισπανών από τα 6,75 (7/34 τρίποντα), αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας της Βόννης, η οποία δεν απώλεσε σε κανένα σημείο μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης το προβάδισμα.

Ένα «βραχυκύκλωμα» των Γερμανών στον... επίλογο του αγώνα, πάντως, κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της ανατροπής για τους Ισπανούς, οι οποίοι με ένα σερί 7-0 μείωσαν σε 67-69 στα 18΄΄ για τη λήξη. Ο Σορτς αστόχησε στις δύο ελεύθερες βολές, που θα «κλείδωναν» τη νίκη της Βόννης στα 10΄΄, αλλά ο Πέρι αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο των Ισπανών στην εκπνοή της αναμέτρησης και το σκορ έμεινε ανέπαφο...

Πρώτος σκόρερ των νικητών με 21 πόντους και 7 ασίστ ο Τι Τζέι Σορτς, ενώ από τη Μάλαγα πάλεψαν οι Κέντρικ Πέρι (12π.), Μέλβιν Ετζίμ (12π.) και Ντάριο Μπριθουέλα (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 31-41, 50-57, 67-69

ΜΑΛΑΓΑ (Ναβάρο): Μπριθουέλα 12 (1), Έτζιμ 12, Καλινόσκι 4 (1), Οσετκόβσκι 7 (2), Πέρι 12 (2), Μπαρέιρο 2, Κάρτερ 7 (1), Τζέντοβιτς 1, Ντίαθ, Κράβις 8, Σίμα, Τόμας 2

ΒΟΝΝΗ (Ίσαλο): Ντιλέινι 13 (1), Χόκινς 13 (2), Μάλκολμ 7 (1), Σορτς 21 (1), Γουόρντ 3 (1), Χερέρα 7 (2), Κέσενς 1, Κράτζερ 2, Τάντα, Γουίλιαμς 2.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ πήρε στο... νήμα την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League, αποκλείοντας την περυσινή κάτοχο του τροπαίου, Τενερίφη, στον πρώτο -χρονικά- ημιτελικό του φάιναλ φορ της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στη Μάλαγα. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν με 69-68 των Ισπανών.

Η Χάποελ εξαργύρωσε την άμυνα της δεύτερη και τρίτης περιόδου, όταν περιόρισε τους Ισπανούς στους 12 πόντους, αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας στο 30΄ ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 10 πόντων (42-52), το οποίο την κράτησε... όρθια στο επιμέρους σκορ 26-17, που δέχθηκε στον... επίλογο της αναμέτρησης.

Οι Ισπανοί μάλιστα προσπέρασαν με 59-58 στο 37΄, ενώ με 1/2 βολές ο Σερμαντίνι έγραψε το 68-67 υπέρ της Τενερίφης στα 36΄΄ για τη λήξη. Ο Κάρινγκτον... επανέφερε την τάξη για τη Χάποελ με λέι απ στα 21΄΄ (68-69), το οποίο ήταν και τελικό, καθώς ο Φιτιπάλντο αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο για την Τενερίφη.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που απέκλεισαν την ΑΕΚ στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ο Κέιντιν Κάρινγκτον με 19 πόντους, ενώ από την Τενερίφη ξεχώρισε ο Μαρσελίνιο Χουέρτας με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 30-34, 42-52, 68-69

ΤΕΝΕΡΙΦΗ (Βιντορέτα): Ντόρνεκαμπ 6 (2/6 τρίποντα), Φιτιπάλντο 5 (1/5 τρίποντα), Χουέρτας 20 (9/12 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Σαλίν 3 (1), Σερμαντίνι 18 (7/11 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αμπρομάιτις 4, Μπολμάρο 3 (1), Κουκ 1, Φερνάντεθ 1, Γκέρα 7 (5 ριμπάουντ), Σάστρε

ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Τζίκιτς): Κάρινγκτον 19 (5/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές), Χάνκινς 6 (6 ριμπάουντ), Ράντολφ 12 (1), Σμιθ 2 (5 ασίστ), Βένε 15 (3/3 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπλέιζερ 2, Μπράουν 11 (3/3 τρίποντα), Κορνέλιους, Μέγερις 1, Σέγκεφ 1

