Εκλογές - Τσίπρας: την άλλη Κυριακή θα είμαστε πρώτοι με διαφορά

Τι δήλωσε στην προεκλογική ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας από τα Τρίκαλα.

«Όπου σταθώ και όπου βρεθώ βλέπω μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και μεγαλύτερη συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, από το '15 είχα να το δω αυτό», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνοντας ομιλία σε περιοδεία του στα Τρίκαλα. «Είναι ήδη αποφασισμένος ο κόσμος να κάνει την οργή του πολιτική πράξη με την ψήφο του», είπε.

Σημείωσε ότι το δίλημμα στις εκλογές της 21η Μαΐου είναι «Μητσοτάκης ή αλλαγή» και δήλωσε τη βεβαιότητα του ότι «η απάντηση της μεγάλης πλειοψηφίας είναι: αλλαγή, είναι ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, νίκη στις εκλογές για σχηματισμό κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας».

Είπε ότι «η πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπετε και νιώθετε, αυτή που βλέπουμε στις συγκεντρώσεις όπου πηγαίνουμε, αυτή που βλέπουμε συνομιλώντας με τους ανθρώπους, όχι αυτή που θα προσπαθήσουν να σας μεταφέρουν τεχνηέντως οι γνωστοί παπαγάλοι του συστήματος». «Έχει βρει άραγε κανείς σας, μιλώντας με άλλους, κάποιον να σας πει: ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ το '19 αλλά τώρα δεν θα τον ψηφίσω; Εγώ απεναντίας έχω βρει πάρα πολλούς που έχουν έρθει και μου είπαν: ψήφισα τον Μητσοτάκη το '19, αλλά τώρα θα τον τιμωρήσω».

Κάλεσε τους νέους «να μη χαραμίσουν το μεγάλο όπλο που έχουν στα χέρια τους, την ψήφο τους, την επόμενη Κυριακή». Απευθυνόμενος «σε όσους σκέφτονται με κάποιο τρόπο να τιμωρήσουν τη χειρότερη κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση και μετά ψηφίζοντας οτιδήποτε άλλο εκτός από ΝΔ θεωρώντας ίσως ότι η μεγαλύτερη τιμωρία είναι να ψηφίσουν κάτι "μη συστημικό"», ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «η πιο σκληρή τιμωρητική ψήφος στο καθεστώς που μας κυβερνά είναι εκείνη που θα το κάνει να χάσει». Σημείωσε ότι «ήττα της ΝΔ μπορεί να έρθει μονάχα με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές», ενώ διαβεβαίωσε ότι «νίκη του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη Κυριακή θα ανοίξει το δρόμο για σχηματισμό κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας την επόμενη μέρα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάλεσε τους πολίτες «να πιστέψουν αυτό που βλέπουν τα μάτια σας και ακούν τα αυτιά σας» και να μην εφησυχάσουν μέχρι την κάλπη». «Θα είμαστε πρώτοι και με διαφορά την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή θα πανηγυρίζει ο λαός και η δημοκρατία, θα φέρουμε ξανά τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στην εξουσία», υπογράμμισε.

