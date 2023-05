Αθλητικά

Μητσοτάκης: Ο Παναθηναϊκός αποκτά το γήπεδο που το αξίζει

Στην Κυψέλη μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κυψέλη, όπου βρέθηκε το Σάββατο στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας.

Παρόντος και του δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, ο πρωθυπουργός στάθηκε και στο νέο μεγάλο έργο που πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2026 κι αφορά το νέο «σπίτι» του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

«Και, βέβαια, δεν μπορώ να μην πω, κ. Δήμαρχε, μια κουβέντα για το άλλο μεγάλο έργο το οποίο γίνεται εδώ λίγο πιο μακριά. Και αυτή ήταν μια δέσμευσή μας. Ναι, ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει επιτέλους το γήπεδο που του αξίζει.

Με σημαντική χρηματοδότηση από το κράτος, με στήριξη από την Περιφέρεια, με στήριξη από τον Δήμο. Οι μπουλντόζες έχουν ήδη μπει και αυτό είναι ένα σημαντικότατο έργο, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, ένα σημαντικότατο έργο ανάπλασης για όλη την πόλη της Αθήνας.»

