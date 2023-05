Life

Πέθανε η Μαίρη Αλεξοπούλου

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Μαίρης Αλεξοπούλου, της τραγουδίστριας που εγκατέλειψε την καριέρα της και αφοσιώθηκε στον Θεό, μετατρέποντας το σπίτι της σε ησυχαστήριο.

Θλίψη σκόρπισε η ειδηση θανάτου της Μαίρης Αλεξοπούλου, δημοφιλούς τραγουδίστριας, που έφησε τα εγκώσμια και έγινε μοναχή, μετά τον θάνατο της 18χρονης κόρης της σε τροχαίο δυστύχημα.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από τη σελίδα "Φίλοι Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πύλης Βοιωτίας".

Αναλυτικά η ανάρτηση:

" ΕΚΟΙΜΗΘΗ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ "

~ Μέσα στην Αναστάσιμον Αίγλη, πέταξε για τον Παράδεισο η Γερόντισσα ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ , Κτητόρισσα και Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορωπίου Αττικής , βυθίζοντας στην θλίψη τα εκατοντάδες πνευματικά της παιδιά και την μικρά αδελφότητα που προσφάτως δημιουργήθηκε πλησίον της.

Η Μακαριστή Γερόντισσα , υπήρξε φωτεινό παράδειγμα μετανοίας και εν Χριστώ μεταστροφής , μιμούμενη τις μεγάλες οσιακές μορφές εγκατέλειψε μία κατά κόσμον επιτυχημένη ζωή , αφού τις δεκαετίες 60-70 μεσουράνησε στο Ελληνικό πεντάγραμμο, στο Σινεμά, και στο θέατρο , ενώ εφερε πολλά βραβεία στην Ελλάδα απο καλλιστεία και μουσικά φεστιβάλ ανα τον κόσμο.

Υπήρξε σύζυγος του Μεγάλου Έλληνα Βιομηχάνου Δημητρίου Ναθαναήλ με τον οποίο δημιούργησε την οικία η οποία μετά τον πρόωρο θάνατο της κόρης της Κωνσταντίνας , μετατράπηκε σε Γυναικείο Ησυχαστήριο, το οποίο ανοίκει στην Ι.Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

Η κατά κόσμον Μαίρη Αλεξοπούλου Γεννήθηκε στο Περιστέρι το 1942 απο εύπορη οικογένεια .

Απόφοιτη Δραματικής και μουσικής σχολής , ξεχώρισε παιδιόθεν για την κλίση της προς την μουσική.

Συνεργάστηκε με μεγάλους καλλιτέχνες της Εποχής τόσο στην Ελλάδα , όσο και στο Εξωτερικό.

Νυμφεύθηκε τον Βιομήχανο Δημήτριο Ναθαναήλ.

Υπήρξε μητέρα δύο παιδιών.

Το 1984 η κόρη της Κωνσταντίνα σε ηλικία 18 ετών χάνει την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Κορωπί.

Τοτε υπήρξε η απαρχή της δικής της μεταστροφής .

Σταδιακά μετατρέπει την Επαύλη της στο Κορωπί σε Γυναικείο Ησυχαστήριο.

Το 1987 κείρεται Μεγαλόσχημη απο τον π.Άγγελο Αναστασίου στην Ι.Μ.Θεογεννήτορος Αυλώνος , λαμβάνοντας το όνομα ΘΕΟΝΥΜΦΗ .

Το Μαίρη Αλεξοπούλου μπαίνει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και αρχίζει τον αγώνα της πνευματικής ασκήσεως .

Ελεεί αδιάκριτα σε όσους κατέφθαναν στην έπαυλη της και ζητούσαν την βοήθεια της , χαρίζει ότι έχει και δεν έχει με μόνο κριτήριο τα Ευαγγελικά λόγια που ως

" ύδωρ ζών " ακούγονται στα αυτιά της.

Το 1992 δέχεται μία ομάδα δοκίμων απο την Ομόδοξο Ρουμανία, τις οποίες ανατρέφει, θάλπει , σπουδάζει και προάγει στο μοναχικό σχήμα.

Το 1993 ο Μακαριστός Μητροπολίτης Μεσογαίας Κυρός ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ αναγνωρίζει επισήμως το Ησυχαστήριο και

την 6η Αυγούστου την Ενθρονίζει ως Πρώτη Καθηγουμένη του.

Το 2022 η Ι.Μητρόπολη εγκαθιδρύει νέα γυναικεία Αδελφότητα πλησίον της.

Τη 13 Μαΐου 2023 η Γερόντισσα Θεονύμφη πορεύθηκε στην Αιωνιότητα ώστε να συναντήσει τον Ποθεινό Νυμφίο που τόσο λάτρεψε .

Η Ζωή της θα αποτελεί πάντοτε παράδειγμα που θα ελέγχει και θα εμπνέει τις συνειδήσεις μας.

ΘΕΟΝΥΜΦΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΑΙΩΝΙΑ ΜΝΗΜΗ !"

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από μία ανάρτησή του στο Facebook αποχαιρέτισε με τη σειρά του την αείμνηστη, Μαίρη Αλεξοπούλου, αναδημοσιεύοντας την είδηση και γράφοντας ένα λιτό "Καλό ταξίδι".

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

