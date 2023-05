Πολιτική

Πέθανε ο Θανάσης Τσούρας

Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Τσούρας.

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο πρώην υπουργός και επι σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Τσούρας.

Ο Θανάσης Τσούρας το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία του καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι», ωστόσο σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Γιατρός στο επάγγελμα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και στενός συνεργάτης του Γιώργου Γεννηματά, ενώ ήταν σύμβουλος και της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

O Θανάσης Τσούρας αφήνει πίσω του τη γυναίκα του Βίλμα και τα δυο τους παιδιά, τον Άγγελο 21 ετών και τον Γιάννη, 18 ετών.

Ποιος ήταν ο Θανάσης Τσούρας

Ο Θανάσης Τσούρας γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής. Την περίοδο της δικτατορίας (1967-74) υπήρξε υπεύθυνος της νεολαίας του ΠΑΚ Εσωτερικού και μέλος των Δημοκρατικών Επιτροπών Αντίστασης. Για μεγάλο διάστημα δρούσε στην παρανομία και είχε πλούσια αντιστασιακή δράση, σε συνεργασία με την ομάδα του Σήφη Βαλυράκη. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέγερση του Πολυτεχνείου (Νοέμβριος 1973), μετά την καταστολή της οποίας συνελήφθη και βασανίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Μεταπολιτευτικά, υπήρξε συνιδρυτικό μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ήταν ο πρώτος υπεύθυνος για τη νεολαία του Κινήματος (1974-75) ενώ από τον Ιανουάριο του 1979 μέχρι τον Οκτώβριο του 1981 διετέλεσε διευθυντής του Γραφείου του δημάρχου Αθηναίων Δημήτρη Μπέη.

Τον Οκτώβριο του 1981 με την ανάληψη της εξουσίας από τον Ανδρέα Παπανδρέου, διορίστηκε γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών σε ηλικία 35 ετών, και είναι ο νεότερος γενικός γραμματέας στην ιστορία του υπουργείου. Σε συνεργασία με τον υπουργό Εσωτερικών Γιώργο Γεννηματά, προώθησε νόμους που επέτρεψαν την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Παρέμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι τον Ιούνιο του 1985.

Στη δεύτερη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη Δημόσια Τάξη και τα Σώματα Ασφαλείας από τον Ιούνιο του 1985 μέχρι τον Απρίλιο του 1986, μετά τη συγχώνευση των υπουργείων Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης υπό τον Μένιο Κουτσόγιωργα.

Από τον Απρίλιο του 1986 έως τον Φεβρουάριο του 1987 ήταν υφυπουργός Εσωτερικών, ενώ από τον Φεβρουάριο του 1987 έως τον Μάιο του 1989 ήταν ειδικός σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου.

Τον Ιούνιο του 1989 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα και εκλέχθηκε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθηνών, ενώ εκλεγόταν συνεχώς μέχρι και το 2012.

Με την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1993, χρημάτισε υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (Οκτώβριος 1993 - Σεπτέμβριος 1994) και υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (Σεπτέμβριος 1994 - Σεπτέμβριος 1995).

ΠΑΣΟΚ: Αποχαιρετούμε τον Θανάση Τσούρα με θλίψη και σεβασμό

«Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη και σεβασμό το ιδρυτικό μέλος του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Τσούρα. Βρέθηκε στην πρωτοπορία των δημοκρατικών αγώνων κατά της χούντας και την πολιτική του διαδρομή χαρακτήρισε το ήθος, η εργατικότητα και η ανιδιοτέλεια», τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, με αφορμή τον θάνατο του Θανάση Τσούρα σε ηλικία 77 ετών.

«Εκ των πρωταγωνιστών στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνελήφθη και βασανίστηκε από τη χούντα. Το 1981 ως ο νεότερος Γενικός Γραμματέας στην ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικών, άφησε σπουδαίο αποτύπωμα σε συνεργασία με τον τότε υπουργό Γιώργο Γεννηματά, προωθώντας νομοθετικές πρωτοβουλίες, που επέτρεψαν την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα», επισημαίνει ακόμη η Χαριλάου Τρικούπη.

«Υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον επιδεικνύοντας απαράμιλλο πολιτικό ήθος από διάφορες υπουργικές θέσεις και διετέλεσε βουλευτής από το 1989 έως και το 2012. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Ανδρουλάκης: Τα λόγια του θα εμπνέουν πάντα την πορεία μας

Δήλωση για τον θάνατο του Θανάση Τσούρα έκανε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνοντας ότι «τα λόγια του εμπνέουν την πορεία μας». «Ο Θανάσης Τσούρας υπηρέτησε τις αξίες της Δημοκρατικής Παράταξης χωρίς εκπτώσεις, με αφοσίωση και ήθος, που σπανίζουν. Στη δήλωση αποχώρησης του από την ενεργό πολιτική, σημείωσε την ανάγκη για ένα νέο Συμβόλαιο πατριωτισμού, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης με τον Λαό. Τα λόγια του θα εμπνέουν πάντα την πορεία μας. Τον αποχαιρετώ με θλίψη και εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», τόνισε ο Ανδρουλάκης.

Το «αντίο» από τον Γιώργο Παπανδρέου

Από την πλευρά του ο Γιώργος Παπανδρέου εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του Θανάση Τσούρα, «για τον σπουδαίο σύντροφο, προσωπικό και οικογενειακό φίλο, που έφυγε σήμερα από κοντά μας», όπως ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο κ. Παπανδρέου σημείωσε πως ο Θανάσης Τσούρας στρατεύθηκε από νωρίς στον Αντιδικτατορικό Αγώνα, και ως υπεύθυνος της Νεολαίας του ΠΑΚ Εσωτερικού, επέδειξε σημαντική δράση και γι’ αυτό φυλακίστηκε και βασανίστηκε.

Επισήμανε πως ήταν παρών από την πρώτη στιγμή της Ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ και στη μεγάλη προσπάθεια για την Προοδευτική Αλλαγή της χώρας, διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος.

Εκθείασε ακόμη τη μεγάλη προσφορά στην πατρίδα και τον ελληνικό λαό, απ’ όποια θέση και αν υπηρέτησε ως βουλευτής επί πολλά χρόνια, υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός και υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

