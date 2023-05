Life

Eurovision 2023: Η εντυπωσιακή έναρξη και η εμφάνιση... έκπληξη της Κέιτ Μίντλετον (βίντεο)

Δείτε την έναρξη με τους περσινούς νικητές "Kalush Orchestra" και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη του τελικού του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Λίβερπουλ και το M&S Bank Arena.

Με τους περσινούς νικητές Kalush Orchestra και το τραγούδι «Stefania» άνοιξε η αυλαία του μεγάλου τελικού με ένα αφιερωματικό βίντεο γεμάτο προσωπικότητες – έκπληξη.

Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν να εμφανιστεί η Κέιτ Μίντλετον να παίζει πιάνο.

Ο επίσημος λογαριασμός της Eurovision στο Twitter έγραψε «Ένα βασιλικό καλωσόρισμα στον Μεγάλο Τελικό της #Eurovision».

A royal welcome to the #Eurovision Grand Final ?? pic.twitter.com/ioKFjC9oph — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Ακολούθησε η παρέλαση των χωρών που διαγωνίζονται στον αποψινό τελικό.

Τα τρία ζωντανά σόου παρουσιάζουν της φετινής Eurovision η Βρετανή τραγουδίστρια Αλέσα Ντίξον, η Bρετανή ηθοποιός Χάνα Γουάντινγκχεμ και η Ουκρανή τραγουδίστρια Γιούλια Σάνινα, με τον Ιρλανδο-Βρετανό τηλεοπτικό παρουσιαστή και σχολιαστή του διαγωνισμού Γκρέιαμ Νόρτον να συμμετέχει μαζί τους στον τελικό.

Η σειρά που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των επιτροπών

26 χώρες διεκδικούν τη νίκη στον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision, όπου θα ψηφίσει ο κόσμος και θα διαμορφώσει το 50,6% του αποτελέσματος. Το υπόλοιπο 49,4% διαμορφώθηκε χθες κατά τη διάρκεια της βραδινής πρόβας όπου ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές των 37 χωρών που συμμετέχουν φέτος στη Eurovision 2023.

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Ακολουσειρά ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

Ιταλία – Kaze Λετονία – Janis Petersons Ολλανδία – S10 Μάλτα – Ryan Hili Μολδαβία – Doina Stimpovschi Ιρλανδία – Niamh Kavanagh Άγιος Μαρίνος – John Kennedy O’Connor Αζερμπαϊτζάν – Narmin Salmanova Αυστρία – Philipp Hansa Γαλλία – Anggun Φινλανδία – Bess Βέλγιο – Bart Cannaerts Γερμανία – Elton Πορτογαλία – Maro Κροατία – Maja Ciglenecki Εσθονία – Ragnar Klavan Αρμενία – Malena Πολωνία – Ida Nowakowska Ρουμανία – Eda Marcus Ισλανδία – Einar Stefansson Σερβία – Dragana Kosjerina Κύπρος – Λουκάς Χαμάτσος Νορβηγία – Ben Adams Ελβετία – Chiara Dubey Αυστραλία – Catherine Martin Δανία – Tina Muller Ισπανία – Ruth Lorenzo Ισραήλ – Ilanit Σουηδία – Farah Abadi Γεωργία – Archil Sulakvelidze Τσεχία – Radka Rosicka Σλοβενία – Melani Mekicar Ελλάδα – Φώτης Σεργουλόπουλος Αλβανία – Andri Xhahu Λιθουανία – Monika Liu Ηνωμένο Βασίλειο – Catherine Tate

