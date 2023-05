Κόσμος

Τουρκία - Εκλογές: με φορεία και παραδοσιακές φορεσιές πήγαν στις κάλπες (εικόνες)

Οι Τούρκοι έσπευσαν στις κάλπες για να ψηφίσουν με ιδιαίτερες εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί της Κυριακής οι Τούρκοι για τις πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών, που δεν αποκλείεται να σημάνει τέλος εποχής, της απόλυτης κυριαρχίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία, που σημαδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από ολοένα μεγαλύτερη αυταρχική παρέκκλιση, κατά τους αντιπάλους του.

Οι σημερινές βουλευτικές και προεδρικές εκλογές κρίνουν όχι μόνο ποιος θα κυβερνήσει την Τουρκία, κράτος μέλος του NATO και -τουλάχιστον στη θεωρία- κράτος υποψήφιο προς ένταξη στην ΕΕ, αλλά και το πώς θα την κυβερνήσει, την εξέλιξη της οικονομίας, εν μέσω κρίσης που αύξησε κατακόρυφα το κόστος ζωής, καθώς και την εξωτερική πολιτική της, που σημαδεύτηκε από αρκετές μάλλον απρόβλεπτες στροφές.

Η συμμετοχή σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα αναμένεται να είναι τεράστια με εικόνες ανθρώπων που πήγαν να ψηφίσουν ακόμη και με...φορεία, να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Turkiye sand?k bas?nda.



Sand?ga kimi cocuguyla geldi, kimi sedye ile getirildi. Bugun yurt icinde 60 milyon 697 bin 843 secmenin oy kullanmas? bekleniyor. 4 milyon 904 bin 672 secmen ilk kez oy verecek.https://t.co/SOxlIRtpPb pic.twitter.com/W2TMgl3xiV — TRT HABER (@trthaber) May 14, 2023

Υπερήλικες και άτομα που προσήλθαν ακόμη και με φιάλη οξυγόνου, δείχνουν τη μεγάλη σημασια που έχουν για τους πολίτες οι εν λόγω εκλογές.

112 yas?ndaki Gullu Dogan, oyunu yuruyerek geldigi sand?kta kulland? ve hay?rl? olsun dileklerini iletti.https://t.co/mszw2ew7o5 pic.twitter.com/gj69WcyVny — TRHaber (@trhaber_com) May 14, 2023

Sanl?urfa'n?n Siverek ilcesinde bir vatandas, oglunun yard?m?yla bagl? oldugu oksijen tupuyle sand?ga gitti. pic.twitter.com/Fy5nAs36my — TRHaber (@trhaber_com) May 14, 2023

Δεν ήταν λίγοι, εκείνοι που επέλεξαν να προσέλθουν στις κάλπες με παραδοσιακές φορεσιές και έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Oy kullanmak icin sand?k bas?na yeniceri k?yafeti, yoresel K?rg?z k?yafeti, Hacivat karakteri kostumu ve zeybek k?yafetiyle giden vatandaslar secmenlerin ilgisiyle kars?last? https://t.co/PrTYRPY1wL pic.twitter.com/4NBAB89bGv — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 14, 2023

