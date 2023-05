Πολιτική

Δένδιας, Ξενογιαννακοπούλου και Κατρίνης για τις εκλογές στην Τουρκία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι σχολίασαν οι τρεις υποψήφιοι στον ΑΝΤ1, για τα εκλογικά αποτελέσματα στην Τουρκία και τις εκλογές στη χώρα μας.

Καλεσμένοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκαν οι Νίκος Δένδιας υπουργός Εξωτερικών και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Αθηνών, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και ο Μιχάλης Κατρίνης υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον νομό Ηλείας.

Οι καλεσμένοι, σχολίασαν τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, που είναι ίσως οι πιο κρίσιμες για την πορεία της χώρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Κυριακής.

Αρχικά ο Νίκος Δένδιας, σχολίασε σχετικά μεταξύ άλλων: "δεν θα έπερνα υπόψιν τις τλευταίες προεκλογικές δηλώσεις των δύο υποψηφίων. Εμείς θα πρέπει να συννενοηθούμε με οποιαδήποτε προκύψει μετά τη βούληση του Τουρκικού λαού."

"Είναι νωρίς να κρίνουμε το πως πάει η ψηφοφορία, έχει μεγάλη σημασία αν δεν βγει ο Ερντογάν να δούμε πόση επιρροή θα συνεχίσουν να έχουν οι πιο εθνικιστικοί κύκλοι και λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης, θα υπάρχει ακόμη και αν επικρατήσει ο Ερντογάν ένας επαναπροσδιορισμός σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα", είπε μεταξύ άλλων η Ξενογιαννακοπούλου

Ο ΜΙχάλης Κατρίνης τόνισε ότι με όποιον πολιτικό και αν βγει στη γείτονα χώρα, η πολιτική, είναι ενιαία, καθώς "αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, το casus beli, δεν θα αλλάξει".

Ακόμη ο Νίκος Δένδιας σχολίασε για την υπόθεση με τη σύλληψη του Φρέντη Μπελέρη αναφέροντας μεταξύ άλλων: “Απαιτούμε από την γειτονική χώρα να τηρεί τις αρχές του διεθνούς δικαίου, δεν ζητάμε ευνοικη μεταχείριση. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση η σύλληψη του Μπελέρη 48 ώρες πριν τις δημοτικές εκλογές, αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Έχουμε ειδικούς νομικούς παραστάτες που μας ενημερώνουν για την υπόθεση, δεν θα κάνουμε την παραμικρή υποχώρηση σε σχέση με αυτό το θέμα.”

Στη συνέχεια οι τρεις υποψήφιοι σχολίασαν την πολιτική επικαιρότητα της χώρας πέντε ημέρες πριν την έναρξη των εκλογών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Σώθηκε από τροχαίο με το ΙΧ του και τον σκότωσε διερχόμενο όχημα

Παναγία “Άξιον Εστί”: παράταση στο προσκύνημα της εικόνας

Γιορτή της Μητέρας - Μητσοτάκης: Η οικογενειακή φωτογραφία από το παρελθόν