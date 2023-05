Κοινωνία

Τροχαίο - Αττική Οδός: Νεκρός ο οδηγός μηχανής

Τραγικό θάνατο βρήκε ο οδηγός της μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στην Αττική Οδό.

(εικόνα αρχείου)

Έχασε τη ζωή του ο οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Αττική Οδό το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως έγινε γνωστό, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με την μηχανή στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Η Αττική Οδός ενημέρωσε τους οδηγούς ότι η κυκλοφορία, πλέον, διεξάγεται κανονικά μετά την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

