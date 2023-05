Πολιτική

Εκλογές - Μπακάκος: Ίσως δεν χρειαστεί καν η εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα

Ποια ώρα είπε ο επικεφαλής της Singular Logic ότι θα είναι διαθέσιμα τα τελικά αποτελέσματα στις 21 Μαΐου. Πότε θα γίνει γνωστή η σταυροδοσία στους υποψηφίους.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα ο Δημήτρης Μπακάκος, Γενικός Διευθυντής της Singular Logic, η οποία έχει αναλάβει το έργο της συλλογής των εκλογικών αποτελεσμάτων στις 21 Μαΐου.

«Με τις συσκευές που θα έχουν όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, θα στέλνουν τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα και θα μεταδίδονται σε ένα εσωτερικό κύκλωμα, στο οποίο είναι ενταγμένοι το ΥΠΕΣ και οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι πολίτες θα τα παρακολουθούν με καθυστέρηση μόλις τριών λεπτών από την αποστολή τους», σημείωσε ο κ. Μπακάκος.

Όπως επεσήμανε, «Πρώτα θα γίνει καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των κομμάτων, θα σταλούν τα αποτελέσματα για τα κόμματα και μετά θα ξεκινήσει η καταμέτρηση για τους σταυρούς των υποψηφίων, για τους οποίους γύρω στα μεσάνυχτα θα έχουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό αποτελεσμάτων που θα έχουν ενσωματωθεί».

Μάλιστα, σημείωσε ότι λόγω της χρήσης της τεχνολογίας, «Ίσως δεν χρειαστεί να υπάρξει στις 21:30 εκτίμηση για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά να μας προλάβουν τα πραγματικά αποτελέσματα, ανάλογα με την ταχύτητα ενσωμάτωσης τους στο σύστημα. Εκτίμηση θα χρειαστεί εάν υπάρχει πχ. κάποιο κόμμα που οριακά μπαίνει ή δεν μπαίνει στην Βουλή».





