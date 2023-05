Κοινωνία

Συμπλοκή στη Νίκαια: Συνελήφθη 17χρονος και η μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου. Τι "βλέπουν" οι Αρχές πίσω από το επεισόδιο.

Επεισόδιο ανάμεσα σε ομάδα 10 ατόμων - ανάμεσά τους και ανήλικοι - σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα πλατεία Χαλκηδόνας Νίκαια.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 17χρονου, η οποία μετατράπηκε σε σύλληψη καθώς εντοπίστηκε να έχει πάνω του ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 25cm.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενώ συνελήφθη και η 35χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι Αρχές αναζητούν το κινητό της συμπλοκής, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτό να ήταν οπαδικό, ενώ ψάχνουν κι άλλους εμπλεκόμενους.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης

Βραζιλία: Δολοφονία αστυνομικών από επιθεωρητή της Αστυνομίας

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα