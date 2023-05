Κόσμος

Ισπανία: Νεκρό παιδί από έκρηξη στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία στην Ισπανία. Η μητέρα του παιδιιού τραυματίστηκε. Δεκάδες άνθρωποι εκκενώσαν τα σπίτια τους.

Ένα επτάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι τους στη Γρανάδα της νότιας Ισπανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 3:15 πμ στο σπίτι της οικογένειας στη συνοικία Λα Κάνα της πόλης.

Esta noche, a las 3:20h hemos sido alertados por una explosion y posterior incendio en un piso en c/ Circunvalacion Encina.

Pese a la rapida intervencion de los equipos de emergencias, ha resultado fallecido un menor nacido en 2016 y su madre ha resultado gravemente herida. pic.twitter.com/eZvnwoZxNB — POLICIA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) May 15, 2023

Σαράντα άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της έκρηξης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Μπακάκος: Ίσως δεν χρειαστεί καν η εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα

Εκλογές στην Τουρκία: Ερντογάν - Κιλιτσντάρογλου έτοιμοι για δεύτερο γύρο

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης