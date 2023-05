Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης στο TikTok: Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και το τρολάρισμα στον Τσίπρα (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ “αποκαλύπτει” το backstage των εκλογών, αξιοποιώντας social media που χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι.

Στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές μπήκαν από το πρωί της Δευτέρας πολιτικοί αρχηγοί, κομματικοί μηχανισμοί και υποψήφιοι βουλευτές ανά την Ελλάδα, προσπαθώντας να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους για τις κρίσιμες εκλογές στις 21 Μαΐου.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σε μια σειρά βίντεο στο TikTok, μοιράζεται με τους ακολούθους του στιγμές από το παρασκήνιο των προεκλογικών δραστηριοτήτων του.

Στο νέο του βίντεο, ο Πρωθυπουργός κάνει πειράγματα στον γιο του, Κωνσταντίνο, παίζει με τον Πίνατ και τρολάρει τον Αλέξη Τσίπρα για την Λέσβο και την Μυτιλήνη, χρόνια μετά το γλωσσικό ατόπημα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο εν λόγω βίντεο, αναφέρεται και στην Μόρια και τις τραγικές εικόνες των προηγούμενων ετών με τα κλειστά κέντρα κράτησης των προσφύγων.

