Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ - Συνέπειες στην Αλβανία για την σύλληψη Μπελέρη

Τι είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ στην διακαναλική συνέντευξκη του, ενόψει των εκλογών, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και την Οικονομία.

Διακαναλική συνέντευξη από το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου παραχώρησε ο Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει των εκλογών στις 21 Μαΐου.

Για τις εκλογές στην Τουρκία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής: «Δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη για το εκλογικό αποτέλεσμα ούτε θα εκφράσω προτίμηση για το ποιος θα εκλεγεί Πρόεδρος της Τουρκίας. Πιστεύω ότι η τουρκική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Στο βαθμό που η Τουρκία επιμένει στη λογική της "γαλάζιας πατρίδας" θα υπάρχουν δυσκολίες. Τους τελευταίους μήνες υπήρξε ουσιαστική εκτόνωση ως προς τη ρητορική της Τουρκίας. Μία βασική διαφορά μας χωρίζει, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Θα καλέσω να συγχαρώ όποιον εκλεγεί και θα επιδιώξω και μία συνάντηση για να βάλουμε το πλαίσιο των σχέσεών μας για τα επόμενα χρόνια. Ο βασικός πυρήνας της εξωτερικής πολιτικής, οι κεντρικές πολιτικές επιλογές δεν αλλάζουν. Μακάρι να βρεθεί ένα πρόσφορο έδαφος για οδηγηθούμε σε μια πιο μόνιμη εκτόνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων».

Σε ερώτηση τι θα κάνει η ΝΔ , αν στις εκλογές την επόμενη εβδομάδα είναι πρώτο κόμμα, με την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης τη Δευτέρα, απάντησε: «Το εκλογικό αποτέλεσμα θα καθορίσει και τις μετεκλογικές εξελίξεις. Η ΝΔ θα είναι η μεγάλη νικήτρια των εκλογών. Για το αριθμητικό ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, το ζήτημα δεν είναι μόνο αριθμητικό. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν θέλει πρωθυπουργό εμένα, αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε, οι πολίτες ψηφίζουν και για πρωθυπουργό. Με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη λίγα πράγματα έχω ουσιαστικά να συζητήσω, έχει φέρει την πολιτική του πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ τον κ. Ανδρουλάκη δύναμη προοδευτικού εκσυγχρονισμού, θα αναγκαζόμαστε περισσότερο να πατάμε φρένο παρά γκάζι. Μια τέτοια κυβέρνηση δεν νομίζω ότι θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της χώρας».

Σε ερώτηση γιατί ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, και εάν υπονοεί ότι υπάρχει κάποιο άλλο ΠΑΣΟΚ και εάν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας, ή είναι κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται υπό οποιαδήποτε συνθήκη να κοιτάξει προς Χαριλάου Τρικούπη για συνεργασία, ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας και είπε ότι υπάρχει διαχωριστική γραμμή της ηγεσίας και των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «με πολλούς ανθρώπους από αυτούς στο παρελθόν βρεθήκαμε μαζί στη μάχη κατά του λαϊκισμού και θεωρώ ότι δεν έχουν κακή άποψη για μένα και το έργο της ΝΔ».

«Οι διαχωριστικές γραμμές από τον κ. Ανδρουλάκη τραβήχτηκαν από την πρώτη στιγμή, και δεν μπορεί να λέει ότι δεν ζήτησα συνάντηση μαζί του. Είναι ψέμα αυτό. Ζήτησα μια φορά στη Βουλή και άλλη μια φορά τηλεφωνικά. Πρέπει να θέλει κι ο άλλος να συζητήσει μαζί μου. Ήταν μια στρατηγική από την πρώτη στιγμή του κ. Ανδρουλάκη και όταν λέει ότι "ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης", λέει ουσιαστικά όχι σε Μητσοτάκη γιατί θα βγούμε πρώτοι»., είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τις παρακολουθήσεις, απάντησε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε πλήρως την πολιτική ευθύνη, παραιτήθηκαν στελέχη, τηρήθηκαν όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, θωρακίστηκε θεσμικά η ΕΥΠ, επανήλθε ο δεύτερος εισαγγελέας, η Δικαιοσύνη προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης και είναι εκείνη που θα κρίνει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Η ΕΥΠ είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της χώρας, βρέθηκα στη Λέσβο και θυμήθηκα τον κρίσιμο ρόλο της ΕΥΠ στην προσφυγική κρίση, να προστατεύσουμε τα σύνορα μας. Δεν είναι δυνατόν να μας κουνάει το δάχτυλο για κράτος δικαίου αυτός που έχει δίπλα του τον αμετάκλητα και ομόφωνα με 13-0 καταδικασμένο κ. Παππά. Κακή και κατευθυνόμενη η Δικαιοσύνη λένε στον ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν λόγο για "δικαιοσύνη Τσαουσέσκου". Αυτές είναι απόψεις που μας απομακρύνουν πάρα πολύ από την έννοια του κράτους δικαίου» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αδιανόητη και απαράδεκτη η σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη

«Δεν εκτιμώ ότι υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Εύχομαι οι σημερινές εκλογές στην Τουρκία να αποτελέσουν ευκαιρία αναστοχασμού και επαναπροσέγγισης της στάσης της. Όταν έχουμε τέτοια γεωπολιτική αστάθεια, έχει μεγάλη σημασία ποιος θα κυβερνήσει αύριο τη χώρα μας. Οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τι κάναμε εμείς και τι έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για το κατά πόσον ανησυχεί η Αθήνα για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.

Ερωτηθείς, δε, για τη σύλληψη του υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη τη χαρακτήρισε αδιανόητη και απαράδεκτη και προειδοποίησε σε αυστηρό ύφος πως θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στις Ελληνοαλβανικές σχέσεις, εφ' όσον συνεχισθεί αυτή η στάση από τα Τίρανα: «Πήγα ως πρωθυπουργός πριν από λίγο καιρό στη Χειμάρρα και τόνισα ότι η Ελλάδα θα είναι αρωγός της εθνικής μας μειονότητας. Να γνωρίζει η Αλβανία ότι θα επηρεάσει τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και τον δρόμο της Αλβανίας προς την Ευρώπη, δεν θα ανεχτώ τέτοιες συμπεριφορές σε βάρος της εθνικής μας μειονότητας».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο τρίτων εκλογών, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε σημερινό άρθρο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην εφημερίδα Αυγή και τόνισε πως δεν πιστεύει λέξη από όσα λέει ο κ. Τσίπρας. «Μία κυβέρνηση ηττημένων μπορεί να προκύψει, ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τηρεί πολιτική ίσων αποστάσεων, για αυτό και μία ισχυρή ΝΔ θα αποκλείσει τέτοια σενάρια, αλλά και δεν θα υπάρξει αμφισβήτηση για το ποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα».

Η ανεξάρτητη κοστολόγηση των προγραμμάτων θα ήταν ποικιλοτρόπως ωφέλιμη

Μιλώντας για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων και για τα μέτρα στήριξης των μητέρων απάντησε: «Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Όλες οι ώριμες δημοκρατίες εναποθέτουν σε κάποια ανεξάρτητη αρχή την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εξακολουθώ να ζητώ έστω και ενόψει των δεύτερων εκλογών να υπάρξει μια τέτοια κοστολόγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το αποφεύγει γιατί γνωρίζει ότι όλοι θα αντιληφθούν ότι το πρόγραμμά του είναι τόσο πλουσιοπάροχο που είναι αδύνατο να υλοποιηθεί. Η ανεξάρτητη κοστολόγηση των προγραμμάτων θα ήταν ποικιλοτρόπως ωφέλιμη. Ξανακάνω την πρόταση και αναμένω απάντηση αντί για σιωπή. Μεγάλη δυσκολία έχουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το πόσο κοστίζουν τα μέτρα τους. Είναι βέβαιο ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τινάζει τη "μπάνκα" στον αέρα, ας το στείλει σε κάποιο από τους οίκους αξιολόγησης».

«Για τις μητέρες», προσέθεσε, «έχουμε πολιτικές για να κάνουμε πράξη την ισότητα, να στηρίξουμε τις εργαζόμενες ημέρες. Περισσότεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί σε μεγάλες επιχειρήσεις, επέκταση του ολοήμερου, πολιτικές που συνολικά στηρίζουν το εισόδημα, καθώς οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί, επιπλέον φορολογικά κίνητρα. Θέλουμε έμπρακτα να στηρίξουμε τις εργαζόμενες οικογένειες για να έχουμε πιο υψηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πλέον και οι άνδρες συμμετέχουν στην ανατροφή των παιδιών, δίνουμε την άδεια πατρότητας και ενισχύσαμε την άδεια μητρότητας».

Σε ερώτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «έχω εκφράσει τη θέση της κυβέρνηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο στη συννάντηση με τον καγκελάριο Σολτς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ειδικά για το κατοχικό δάνειο έχουμε πιο ισχυρά επιχειρήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλούσε για το μέλλον και όλες οι υπόλοιπες ερμηνείες που προσπάθησαν να δοθούν είναι εκ του πονηρού».

Μόνιμη λύση στην ακρίβεια η αύξηση μισθών και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης

Ερωτηθείς για το θέμα ακρίβειας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ακρίβεια πράγματι ταλαιπωρεί τον κόσμο αν και είναι εισαγόμενη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω της έκρηξης τιμών στην ενέργεια. Ο πληθωρισμός -είπε ο κ. Μητσοτάκης- αποκλιμακώνεται και είναι από του πιο χαμηλούς στην Ευρώπη, ενώ βραχυπρόθεσμα έχουν ληφθεί μέτρα όπως το market pass που δεν λύνει βέβαια το πρόβλημα, αλλά δίνει προσωρινή στήριξη και συζητάμε την επέκταση του, αφού είναι μια βοήθεια.

«Η μόνιμη λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών. Επιμένω στην αύξηση των μισθών και την περαιτέρω μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Έχουμε σημαντικές δυνατότητες να μειώσουν φόρους. Η πιο σημαντική μας δέσμευση αφορά την αύξηση των μισθών, αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας» είπε προσθέτοντας ότι λέει στους επιχειρηματίες που όταν παραπονούνται ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους «πληρώστε παραπάνω να τους βρείτε».

«Θα είμαστε πολύ αυστηροί στην λειτουργία της αγοράς. Το καλάθι του νοικοκυριού βοήθησε τον κόσμο, υπήρξε μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές. Προσωρινά ήταν όλα αυτά, αλλά το μόνιμο είναι η βελτίωση των εισοδημάτων» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Το επιτελικό κράτος ήρθε για να μείνει και αν γίνει καλύτερο

Για το επιτελικό κράτος είπε «Δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε λειτουργεί ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, αλλά ήταν πράγματι μια καινοτομία και θα βελτιωθεί στη συνέχεια με παρεμβάσεις.Στηρίζεται σε μια ακομμάτιστη γενική γραμματεία της κυβέρνησης, και αποτελεί μια παρακαταθήκη για όποιον καθίσει στο πρωθυπουργικό γραφείο την επόμενη μέρα ειδικά για θέματα που αφορούν επιτελικό συντονισμό και είναι αναντικατάστατο», είπε και υπενθύμισε τον ρόλο του επιτελικού κράτους στην πανδημία και την οργάνωση της επιχείρησης Ελευθερία. Πρόσθεσε επίσης ότι «θα υπάρξουν βελτιώσεις στο επιτελικό κράτος θα υπάρξει κυβερνητική αναδιάταξη, θα δημιουργήσουμε υπουργείο δημογραφικής και στεγαστικής πολιτικής. Το επιτελικό κράτος ήρθε για να μείνει και αν γίνει καλύτερο».

«Ζητώ ισχυρή εντολή, από την πρώτη κάλπη είναι πολύ δύσκολο να προκύψει ισχυρή κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι τέτοιο που να μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μας. Έχουμε αποδείξει πως ισχυρή εντολή στη ΝΔ σημαίνει μία κυβέρνηση όπου θα συνενωθούν πολλοί συμπολίτες μας. Θα τρέξω πιο γρήγορα σε αυτήν την τετραετία και εάν κάτι μάθαμε είναι ότι πρέπει να συγκρουόμαστε πιο επίμονα με τις εστίες του αναχρονισμού, δεν θα κάνω καμία έκπτωση σε αυτό. Θέλω να κάνω μεγάλες αλλαγές στη χώρα» σημείωσε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για την επόμενη τετραετία.

Απαντώντας σε ερώτηση για τους έμμεσους φόρους και το ιδιωτικό χρέος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι «στο δεύτερο μισό της τετραετίας βεβαίως και θέλω να αρχίσω να εξετάζω τη συνολική αποκλιμάκωση του ΦΠΑ, τόσο του ανώτερου όσο και μεσαίου συντελεστή, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της δημοσιονομικής σταθερότητας. Μείωση τώρα του ΦΠΑ δεν θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όποιος θέλει να ευνοήσει τους μεσάζοντες ας μειώσει τώρα το ΦΠΑ».

Ο υπεύθυνος πατριωτισμός δεν είναι αριστερός ή δεξιός, αυτόν θα εξακολουθώ να υπηρετώ

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση αν προβληματίζεται από τις θέσεις όσων λένε ότι αξιοποιεί ακροδεξιά στελέχη απάντησε: «Δεν τις συμμερίζομαι. Είμαστε προοδευτική κεντροδεξιά κυβέρνηση με πάρα πολλά φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Είμαι περήφανος που επί των δικών μας ημερών μειώθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες, αντιμετωπίστηκαν τα ΑμεΑ ισότιμα και άλλες κατηγορίες. Το ζήτημα του φράχτη δεν θεωρώ ότι είναι δεξιά πολιτική. Η προστασία των συνόρων είναι αυτονόητη υποχρέωση. Ούτε θεωρώ ότι η πολιτική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων είναι δεξιά πολιτική. Ο υπεύθυνος πατριωτισμός δεν είναι αριστερός ή δεξιός και αυτόν θα εξακολουθώ να υπηρετώ».

Η επενδυτική βαθμίδα σημαίνει τελικά χαμηλότερο κόστος δανεισμού για όλους

Σε επόμενη ερώτηση για την επενδυτική βαθμίδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε τα εξής: «Ο βασικός λόγος που είχαμε τόσο υψηλό πληθωρισμό είχε να κάνει με τις τιμές ενέργειας και κυρίως του φυσικού αερίου. Έπεσαν. Αν είχαμε επιβάλλει το πλαφόν νωρίτερα, θα είχαμε αποκλιμάκωση νωρίτερα. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Η επενδυτική βαθμίδα σημαίνει τελικά χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η σταθερή κυβέρνηση της ΝΔ θα φέρει την επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023, τα ελληνικά ομόλογα ήδη διαπραγματεύονται σαν να έχουμε επενδυτική βαθμίδα. Με κυβέρνηση του κ. Τσίπρα δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, αν πάει να εφαρμόσει έστω και ένα κομμάτι του προγράμματός του θα επιστρέψουμε σε πολύ άσχημες εποχές και αυτό δεν είναι κινδυνολογία. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ίδιο με το 2015».

Τσίπρα και Ανδρουλάκη τους ενώνει η επιθυμία να αλλάξει η ηγεσία της χώρας

Απαντώντας στις τελευταίες ερωτήσεις της διακαναλικής συνέντευξης ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο «κυβέρνησης ηττημένων». Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας είπε ότι μετά τις εκλογές θα λάβουν τέλος οι μικροκομματικές υπερβολές, εννοώντας «να φύγει ο Μητσοτάκης». Προσέθεσε ότι τους κ. Τσίπρα και Ανδρουλάκη τους ενώνει η επιθυμία να αλλάξει η ηγεσία της χώρας και εκτίμησε πως «εάν βγαίνουν οι αριθμοί θα το επιχειρήσουν» διευκρινίζοντας ότι αυτή είναι «προσωπική μου εκτίμηση. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει εάν βγει πολύ ισχυρή η ΝΔ μέσα από την κάλπη».

Ερωτώμενος για το εάν θα χρησιμοποιήσει πολλούς εξωκοινοβουλευτικούς στην επόμενη κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι για την επόμενη κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει από τώρα, αλλά προσέθεσε ότι στην τετραετία που πέρασε δεν έκανε πολλούς ανασχηματισμούς για να μπορέσουν οι υπουργοί να επιδείξουν έργο, και τόνισε ότι στη νέα κυβέρνηση θα υπάρχουν πολύ πιο μεγάλες και πιο τολμηρές αλλαγές από αυτές που έκανε έως τώρα.

Για τον ΒΟΑΚ

Απαντώντας στην τελευταία ερώτηση σχετικά με τα αιτήματα τοπικών κοινωνιών στην Κρήτη για την χάραξη του ΒΟΑΚ και τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι σχετικά με τον ΒΟΑΚ για πρώτη φορά το έργο μπορεί να γίνει πράξη.

Όπως είπε ήδη υπογράφηκε το δεύτερο κομμάτι για ΣΔΙΤ περί τη Χερσόνησο, ενώ υπάρχουν τρεις προσφορές για το κομμάτι Ηράκλειο -Χανιά.

«Κάθε τοπική κοινότητα θα ήθελε τη χάραξη λίγο διαφορετική, αλλά ας αναλογιστούμε όλοι την τεράστια σημασία του έργου, τον φόρο αίματος που πληρώσαμε. Ας αφήσουμε στην άκρη τα τοπικά συμφέροντα και ας δούμε τη μεγάλη εικόνα» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

